Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin milli gelir verilerini açıklamıştı. İl bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verileri, kişi başına düşen gelir üzerinden Türkiye'nin en zengin ve en yoksul illerini de ortaya koydu.
Türkiye'nin en zengin ve en fakir şehirleri belli oldu: İşte merak edilen o liste
TÜİK’in 2024 yılı il bazlı GSYH verileri, kişi başına düşen gelir üzerinden Türkiye’nin en zengin ve en fakir şehirlerini ortaya koydu. İşte merak edilen o liste...Kaynak: Diğer
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İşte 2024 yılı itibarıyla dolar bazında kişi başına düşen GSYH'ye göre Türkiye'nin en zengin ve en yoksul 10 ili...
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EN ZENGİN 10 ŞEHİR
10- Bilecik – 16.068
3 22
9- Eskişehir – 16.170
4 22
8- Kırklareli – 16.187
5 22
7- Bolu – 16.703
6 22
6- İzmir – 16.948
7 22
5- Antalya – 17.102
8 22
4- Tekirdağ – 18.406
9 22
3- Ankara – 24.030
10 22
2- Kocaeli – 24.031
11 22
1- İstanbul – 24.451
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EN FAKİR 10 ŞEHİR
10- Tokat – 8.058
13 22
9- Siirt – 7.975
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8- Kilis – 7.724
15 22
7- Mardin – 7.536
16 22
6- Diyarbakır – 7.464
17 22
5- Batman – 7.202
18 22
4- Bitlis – 7.063
19 22
3- Muş – 7.015
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2- Van – 6.185
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1-Ağrı – 5.929
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