Yeniçağ Gazetesi
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Türkiye'nin en zengin ve en fakir şehirleri belli oldu: İşte merak edilen o liste

TÜİK’in 2024 yılı il bazlı GSYH verileri, kişi başına düşen gelir üzerinden Türkiye’nin en zengin ve en fakir şehirlerini ortaya koydu. İşte merak edilen o liste...

Kaynak: Diğer
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Türkiye'nin en zengin ve en fakir şehirleri belli oldu: İşte merak edilen o liste - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin milli gelir verilerini açıklamıştı. İl bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verileri, kişi başına düşen gelir üzerinden Türkiye'nin en zengin ve en yoksul illerini de ortaya koydu.

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Türkiye'nin en zengin ve en fakir şehirleri belli oldu: İşte merak edilen o liste - Resim: 2

İşte 2024 yılı itibarıyla dolar bazında kişi başına düşen GSYH'ye göre Türkiye'nin en zengin ve en yoksul 10 ili...

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Türkiye'nin en zengin ve en fakir şehirleri belli oldu: İşte merak edilen o liste - Resim: 3

EN ZENGİN 10 ŞEHİR

10- Bilecik – 16.068

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Türkiye'nin en zengin ve en fakir şehirleri belli oldu: İşte merak edilen o liste - Resim: 4

9- Eskişehir – 16.170

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Türkiye'nin en zengin ve en fakir şehirleri belli oldu: İşte merak edilen o liste - Resim: 5

8- Kırklareli – 16.187

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Türkiye'nin en zengin ve en fakir şehirleri belli oldu: İşte merak edilen o liste - Resim: 6

7- Bolu – 16.703

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Türkiye'nin en zengin ve en fakir şehirleri belli oldu: İşte merak edilen o liste - Resim: 7

6- İzmir – 16.948

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Türkiye'nin en zengin ve en fakir şehirleri belli oldu: İşte merak edilen o liste - Resim: 8

5- Antalya – 17.102

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Türkiye'nin en zengin ve en fakir şehirleri belli oldu: İşte merak edilen o liste - Resim: 9

4- Tekirdağ – 18.406

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Türkiye'nin en zengin ve en fakir şehirleri belli oldu: İşte merak edilen o liste - Resim: 10

3- Ankara – 24.030

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Türkiye'nin en zengin ve en fakir şehirleri belli oldu: İşte merak edilen o liste - Resim: 11

2- Kocaeli – 24.031

11 22
Türkiye'nin en zengin ve en fakir şehirleri belli oldu: İşte merak edilen o liste - Resim: 12

1- İstanbul – 24.451

12 22
Türkiye'nin en zengin ve en fakir şehirleri belli oldu: İşte merak edilen o liste - Resim: 13

EN FAKİR 10 ŞEHİR

10- Tokat – 8.058

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Türkiye'nin en zengin ve en fakir şehirleri belli oldu: İşte merak edilen o liste - Resim: 14

9- Siirt – 7.975

14 22
Türkiye'nin en zengin ve en fakir şehirleri belli oldu: İşte merak edilen o liste - Resim: 15

8- Kilis – 7.724

15 22
Türkiye'nin en zengin ve en fakir şehirleri belli oldu: İşte merak edilen o liste - Resim: 16

7- Mardin – 7.536

16 22
Türkiye'nin en zengin ve en fakir şehirleri belli oldu: İşte merak edilen o liste - Resim: 17

6- Diyarbakır – 7.464

17 22
Türkiye'nin en zengin ve en fakir şehirleri belli oldu: İşte merak edilen o liste - Resim: 18

5- Batman – 7.202

18 22
Türkiye'nin en zengin ve en fakir şehirleri belli oldu: İşte merak edilen o liste - Resim: 19

4- Bitlis – 7.063

19 22
Türkiye'nin en zengin ve en fakir şehirleri belli oldu: İşte merak edilen o liste - Resim: 20

3- Muş – 7.015

20 22
Türkiye'nin en zengin ve en fakir şehirleri belli oldu: İşte merak edilen o liste - Resim: 21

2- Van – 6.185

21 22
Türkiye'nin en zengin ve en fakir şehirleri belli oldu: İşte merak edilen o liste - Resim: 22

1-Ağrı – 5.929

22 22
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