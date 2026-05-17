17 Mayıs 2026 Pazar
Anasayfa Yaşam Türkiye'nin en zeki şehirleri açıklandı: işte en yüksek zekaya sahip iller, zirve değişmedi

Eğitim kalitesinden yaşam standartlarına kadar kritik kriterlerin baz alındığı dev IQ araştırmasının sonuçları belli oldu. İstanbul ve Ankara gibi dev metropollerin üst sıralardaki amansız rekabeti dikkat çekerken, 105.20’lik rekor puanıyla rakiplerini geride bırakan Büyükşehir dikkat çekti.

Türkiye genelinde yapılan ve şehirlerin entelektüel sermayesini, eğitim altyapısını ve kültürel dokusunu gözler önüne seren en geniş kapsamlı IQ haritası kamuoyuna duyuruldu. Sosyal medyada büyük tartışmaların fitilini ateşleyen listede, ilk 25 il arasında adeta bir puan savaşı yaşandı.

Yapılan hassas puanlamalar neticesinde 105.20'lik ortalamasıyla rakiplerine fark atarak Türkiye'nin en akıllı ili unvanını göğüsleyen o şehir ise zirvedeki yerini bir kez daha perçinledi. İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi...

25- Kayseri 101.42

24- Kütahya 101.65

23- Kırşehir 101.74

22- Sakarya 101.78

21- Bartın 102.13

20- Denizli 102.14

19- Rize 102.32

18- Konya 102.36

17- Uşak 102.37

16- Karaman 102.52

15- Yalova 102.58

14- Zonguldak 102.68

13- Tekirdağ 102.82

12- Antalya 103.29

11- Trabzon 103.37

10- Kırklareli 103.38

9- Bursa 103.47

8- Balıkesir 103.59

7- Kocaeli 103.85

6- İstanbul 104.02

5- Çanakkale 104.02

4- Muğla 104.12

3- İzmir 104.51

2- Ankara 104.91

1- Eskişehir 105.20

