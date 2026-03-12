Karel Kalıp bünyesindeki Karea markası, şehir içi kullanım için geliştirdiği iki kişilik tamamen elektrikli mikro mobilite aracı “Karea Fit”i tanıtıldı. Kompakt boyutları, hafif yapısı ve ekonomik sürüş maliyetiyle öne çıkan modelin lansman fiyatı 699 bin TL olarak duyuruldu.

KOMPAKT BOYUTLAR VE HAFİF YAPI

Karea Fit, şehir içi çeviklik ve kolay park edilebilirlik için özel olarak tasarlandı.

Araç ölçüleri şu şekilde:

Uzunluk: 2631 mm

Genişlik: 1498 mm

Yükseklik: 1621 mm

Toplam ağırlığı yalnızca 540 kg olan model, 13 inç jantlarla yollara çıkıyor.



ELEKTRİKLİ PERFORMANS VE BATARYA

Tamamen elektrikli altyapıya sahip Karea Fit’in teknik özellikleri:Motor gücü: 12 kW

Batarya tipi: LFP (lityum demir fosfat – daha güvenli ve uzun ömürlü)

Batarya kapasitesi: 9,98 kWh

Bu değerlerle düşük enerji tüketimi ve ekonomik kullanım sunan araç, günlük şehir içi kısa mesafelerde ideal bir çözüm olarak konumlanıyor .

TEMEL DONANIMLAR STANDART

İki kişilik oturma düzenine sahip Karea Fit’te temel konfor ve güvenlik ekipmanları standart pakette yer alıyor. Mikro mobilite segmentinde yerli üretim bir alternatif olarak dikkat çeken model, trafik ve park sorununa pratik bir yanıt vermeyi hedefliyor.

LANSMAN FİYATI 699 BİN TL

Karea Fit’in lansmana özel satış fiyatı 699.000 TL olarak duyuruldu. Karel Kalıp çatısı altında üretilen bu yerli araç, elektrikli mikro mobilite pazarında ekonomik ve çevre dostu bir seçenek olarak öne çıkıyor. Karea Fit’in satışa sunulmasıyla birlikte Türkiye’de yerli elektrikli araç seçenekleri artarken, şehir içi ulaşımda yeni bir dönem başlıyor.