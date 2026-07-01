Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Türkiye’nin en sıcak kentinde yaşam durdu: Urfa alev çemberinde

Türkiye’nin en sıcak kentinde yaşam durdu: Urfa alev çemberinde

Şanlıurfa'da yaz güneşinin yüzünü göstermesiyle termometreler 40 dereceye dayandı. Yaşamı durma noktasına getiren kavurucu sıcaklar nedeniyle, kentin işlek cadde ve sokakları öğle saatlerinde tamamen boş kaldı.

Kaynak: DHA
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Türkiye’nin en sıcak kentinde yaşam durdu: Urfa alev çemberinde - Resim: 1

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı. Kavurucu sıcaklar nedeniyle vatandaşlar ve turistler serinlemek için gölgelik alanlara yöneldi.

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Türkiye’nin en sıcak kentinde yaşam durdu: Urfa alev çemberinde - Resim: 2

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte, öğle saatlerinde cadde ve sokaklar büyük ölçüde boş kaldı.

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Türkiye’nin en sıcak kentinde yaşam durdu: Urfa alev çemberinde - Resim: 3

Dışarı çıkmak zorunda kalanlar parklar ile ağaç gölgeliklerinde serinlemeye çalışırken, kentin simgesi Balıklıgöl Yerleşkesi de sıcak havadan bunalanların uğrak noktası oldu.

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Türkiye’nin en sıcak kentinde yaşam durdu: Urfa alev çemberinde - Resim: 4

Balıklıgöl'ü ziyaret eden turistler kavurucu sıcak nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. Adana'dan Şanlıurfa'ya gelen Erkan Temiz, sıcak havaya alışkın olduklarını ancak Şanlıurfa'daki sıcaklığın daha bunaltıcı olduğunu belirterek, "Adana nemli ama Şanlıurfa yakıyor. Kendimizi sıcağa alışkın sanıyorduk ancak burası daha sıcak" dedi.

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Türkiye’nin en sıcak kentinde yaşam durdu: Urfa alev çemberinde - Resim: 5

Sakarya'dan eşiyle birlikte kenti gezmeye gelen bir ziyaretçi ise Şanlıurfa'yı çok beğendiklerini ifade ederek, "Şanlıurfa gerçekten çok güzel bir şehir. Tarihi ve kültürel zenginliği bizi etkiledi. Tek sıkıntısı sıcak hava" diye konuştu.

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Türkiye’nin en sıcak kentinde yaşam durdu: Urfa alev çemberinde - Resim: 6

Meteoroloji yetkilileri ise özellikle öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, güneş altında uzun süre kalınmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda uyarıda bulundu.

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Türkiye’nin en sıcak kentinde yaşam durdu: Urfa alev çemberinde - Resim: 7
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Türkiye’nin en sıcak kentinde yaşam durdu: Urfa alev çemberinde - Resim: 8
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Türkiye’nin en sıcak kentinde yaşam durdu: Urfa alev çemberinde - Resim: 9
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Türkiye’nin en sıcak kentinde yaşam durdu: Urfa alev çemberinde - Resim: 10
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Türkiye’nin en sıcak kentinde yaşam durdu: Urfa alev çemberinde - Resim: 11
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Türkiye’nin en sıcak kentinde yaşam durdu: Urfa alev çemberinde - Resim: 12
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