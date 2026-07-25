Kaynak: DHA

Karabük’ün coğrafi işaretli ürünü Yenice ıhlamur balının hasadı başladı. İlçenin ormanlarında yetişen gümüşi ve kafkas ıhlamur ağaçlarından arıların nektar toplamasıyla üretilen sarı ve amber renkli, temin edildiği bitki örtüsüyle ıhlamura özgü tat ve kokuya sahip, kıvamı viskoz ve akışkan yapıda olan Yenice ıhlamur balının bu yılki ilk hasadı Kuzdağ köyünde 41 yıldır arıcılık yapan İsmet Karakırık’ın çiftliğinde gerçekleşti. Safranbolu'yu gezmeye gelen Japon turistler de davet üzerine Yenice ilçesine gelip ıhlamur balını tattı.

'AVRUPA BİRLİĞİ'NDE TESCİLİ ALDI'

Ihlamur balının şöhretinin Türkiye’yi aştığını belirten Yenice Kaymakamı Mert Can Çanga, “Avrupa Birliği’nde tescili aldı. Bal kategorisinde ikinci tescili ıhlamur balı ile aldık. İnşallah bu gibi katma değeri yüksek ürünlerle de ilçemizde güzel işler yapacağız” dedi. Bal kategorisinde Türkiye’de Avrupa Birliği tescili almış ikinci ürünün Yenice ıhlamur balı olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, “Türkiye’de 43 ürün var coğrafi işaretli. 43’üncüsü Yenice balı. Yenice’de yaklaşık olarak yılda 20-25 ton üretim yapılmaktadır. Amacımız, paydaşlarımızla el ele vererek bu üretimi daha yukarıya çıkarmak” diye konuştu.

850 GRAMLIK KAVANOZDA 1250 TL'DEN SATILACAK

41 yıldır arıcılık yapan ıhlamur balı üreticisi İsmet Karakırık, “Yenice’nin Avrupa Birliği tescilli balını üretiyoruz. 5’incisini düzenlediğimiz hasat, bal sağımı yaptık. Burada 400 arımız var, yeğenle beraber. Geçen yıl 3 tona yakın bal aldık. Arıcı iyi olacak, bal alması için mevsim iyi gidecek. Arı da güçlü olacak ki bal alasın” ifadelerini kullandı. Karakırık, 850 gramlık kavanozları 1250 liradan satışa sunmayı planladıklarını belirtti. Japonya’dan Safranbolu ilçesine ziyarete gelen hasat şenliğine katılarak Yenice ıhlamur balını tadan Kiyoko Sakurai, “Gerçekten çok lezzetliydi. Sanırım şu anda Japonya'da ıhlamur balı bulunmuyor, bu yüzden benim için çok değerli bir deneyimdi" dedi.