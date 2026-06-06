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Yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’de binlerce kişi işe giderken mutsuz gidiyor.

Yurttaşların işe giderken mutsuz olma sebepleri arasında, işyerinde yapılan mobbing, düşük çalışma ücretleri, zaman baskısı, yoğun çalışma koşulları, ağır fiziksel şartlar gibi nedenler yer alıyor.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN MUTSUZ MESLEKLERİ

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de en yüksek mutsuzluk oranına sahip meslek gruplar belli oldu.

İşte en yüksek mutsuzluk oranına sahip meslek grupları,

Müşteri Temsilcisi & Çağrı Merkezi Çalışanı: Sürekli şikayet dinleme ve yüksek kota baskısı.

Avukat: Yoğun iş yükü, adliye stresi ve uzun çalışma saatleri.

Depo Çalışanı & Fabrika İşçisi: Ağır fiziksel şartlar ve monoton çalışma düzeni.

Acil Servis Sağlık Çalışanı: Hayati sorumluluk, nöbet yoğunluğu ve mobbing/şiddet riski.

Garson & Kasiyer: Düşük ücretler, uzun süre ayakta kalma ve müşteri memnuniyeti baskısı.

Gazeteci: Zamana karşı yarış, güvencesiz çalışma koşulları ve sektörel daralma.

Kamyon Şoförü: Uzun süre evden uzak kalma, uykusuzluk ve yol stresi.

Uzmanlar, ortaya konan tablonun yalnızca çalışanların kişisel mutsuzluğuyla sınırlı kalmayacağını, uzun vadede iş verimliliğini ve ekonomiyi de olumsuz etkileyeceğini ifade ediyor. Şirketlerin ve ilgili kurumların; maaş politikalarını iyileştirmesi, yan hakları modernize etmesi ve en önemlisi iş-yaşam dengesini gözeten adımlar atması artık bir lüks değil, zorunluluk olarak görülüyor.