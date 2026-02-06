Uşak Merkez’deki Halilefendi Çiftliğiköyü, 23 harfli ismiyle Türkiye’nin en uzun köy adı unvanını kazandı. Bunu, Çanakkale Bayramiç’teki Koşuburnutürkmenleri Köyü izledi; bu isim 20 harften oluşuyor.
Türkiye'nin en komik yerleşim adları: Bu isimleri okurken güleceksiniz
Türkiye haritası, yalnızca sınırlarla değil, köy ve kasaba adlarıyla da dikkat çekiyor. Bazı köy isimleri oldukça kısa ve sadeyken, bazıları neredeyse bir cümle uzunluğunda. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine dayanan son sıralamaya göre, uzun köy isimleri açısından zirve Uşak’tan çıktı.Derleyen: Hande Karacan
Veriler, illerdeki köy dağılımını da gözler önüne seriyor. Türkiye’nin en fazla köy barındıran ili Sivas (1231 köy) olurken, bunu 1054 köyle Kastamonu takip ediyor. En az köy sayısına sahip il ise yalnızca 43 köyle Yalova. Ardından gelen il Niğde ise 131 köye sahip. Bu veriler, köy yoğunluğu açısından iller arasındaki farkları net biçimde ortaya koyuyor.
İlginç ve dikkat çekici köy isimleri de kamuoyuyla paylaşıldı:
Çorum/Sungurlu: Bunalan, Dertli, Asayiş
Erzincan/İliç: Çöpler
Kırşehir/Mucur: Bazlamaç
Yozgat/Şefaatli: Kaygılı
Iğdır Merkez: Panik
Kütahya/Şaphane: Gaipler
Afyonkarahisar/Sandıklı: Ürküt
Kars/Kağızman: Çilehane
Çanakkale/Çan: Dondurma
Bilecik/Gölpazarı: Dokuz
Sivas/İmranlı: Sinek
En kısa isimli köyler ise şunlar: Dut (Adıyaman/Kahta), Ece (Bilecik/Bozüyük), Oya (Siirt/Şirvan), Geç (Ardahan/Hanak), Efe (Afyonkarahisar/Şuhut) ve Bük (Zonguldak/Devrek).
Köy isimleri ve idari düzenlemeler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde yürütülüyor. Köy kurulması, isim değişikliği veya köylerin birleştirilmesi gibi işlemler, ilgili bakanlıkların görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığı onayıyla gerçekleştiriliyor.