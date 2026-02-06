Türkiye'nin en komik yerleşim adları: Bu isimleri okurken güleceksiniz

Veriler, illerdeki köy dağılımını da gözler önüne seriyor. Türkiye’nin en fazla köy barındıran ili Sivas (1231 köy) olurken, bunu 1054 köyle Kastamonu takip ediyor. En az köy sayısına sahip il ise yalnızca 43 köyle Yalova. Ardından gelen il Niğde ise 131 köye sahip. Bu veriler, köy yoğunluğu açısından iller arasındaki farkları net biçimde ortaya koyuyor.