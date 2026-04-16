Türkiye’nin en kısa feribot hattı: 1,5 saatlik yol 50 saniyeye düştü

Dalyan Kanalı üzerinde konumlanan feribotlar, özellikle zaman açısından büyük avantaj sağlıyor. Kanalın dar yapısı sayesinde geçiş süreleri minimum seviyede tutulurken, bir hat yaklaşık 50 saniyede tamamlanıyor. Diğer hatta ise bu süre ortalama 1,5 dakika olarak ölçülüyor. Bu yönüyle feribotlar, bölgedeki ulaşım süresini ciddi ölçüde kısaltarak hem yerel halk hem de ziyaretçiler için cazip bir alternatif sunuyor.