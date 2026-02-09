Adıyaman Valiliği’nden yapılan açıklamada, deprem sonrası geçici olarak başka illere yerleşen binlerce yurttaşın, kalıcı konutların tamamlanması ve altyapı hizmetlerinin devreye girmesiyle birlikte kademeli olarak memleketlerine döndüğü bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 nüfus verileri ise Türkiye genelinde kırsal nüfustaki çarpıcı değişimi ortaya koydu. Verilere göre Türkiye nüfusu 2025 yılında 86 milyon 92 bin 168 kişiye ulaştı. Ancak birçok köyde nüfusun hızla azaldığı, bazı köylerin neredeyse tamamen boşaldığı görüldü.

Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde ortalama köy nüfusu 234 kişi olarak hesaplandı. Buna karşılık bazı köylerde nüfus 10 kişinin altına düşerken, üç köyde yalnızca 1’er kişinin yaşadığı tespit edildi.

En az nüfuslu köyler şöyle sıralandı:

Kayalıbağ Köyü (Bitlis/Merkez)

Tarlabaşı Köyü (Iğdır/Aralık)

Çattepe Köyü (Siirt/Kurtalan)

Türkiye’nin en kalabalık köyü Adıyaman’da

TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin en kalabalık köyü ise İpekli Köyü oldu. Adıyaman Merkez’e bağlı İpekli Köyü’nün nüfusu 6 bin 681 olarak açıklandı. Bu rakam, birçok ilçe nüfusunu geride bırakmasıyla dikkati çekti.