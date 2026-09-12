Zeytinyağı, Türk mutfağında hem yemeklerde hem de kahvaltı ve salatalarda en sık tercih edilen ürünler arasında bulunuyor. Ancak çok sayıda farklı seçenek bulunması, tüketicilerin doğru ürünü seçmesini zorlaştırabiliyor.
Türkiye'nin en iyi zeytinyağı markaları belli oldu: Listenin tamamı açıklandı
Sofraların vazgeçilmez ürünlerinden zeytinyağında doğru seçim büyük önem taşıyor. 2026 yılı için hazırlanan güncel değerlendirmede Türkiye'de öne çıkan üreticiler bir araya getirildi.Kaynak: Diğer
Zeytinyağı tercihinde yalnızca markaya değil; üretim yöntemi, hasat dönemi, asitlik oranı ve saklama koşullarına da dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle erken hasat, soğuk sıkım ve naturel sızma ürünler öne çıkıyor.
Mynet'in 2026 yılı için hazırladığı değerlendirmede, güncel tüketici geri bildirimleri, uluslararası zeytinyağı yarışmalarının sonuçları ve kalite standartları dikkate alınarak Türkiye'de öne çıkan zeytinyağı markaları bir araya getirildi.
TÜRKİYE'DE ÖNE ÇIKAN ZEYTİNYAĞI MARKALARI
Mynet'in değerlendirmesinde yer alan markalar şöyle:
Nova Vera Zeytinyağları
Kürşat Zeytinyağı
Özgün Zeytinyağı
Palamidas Organik Zeytinyağı
Ethem Bey Zeytinyağları
Tariş Zeytinyağı
Komili
Kristal Zeytinyağı
ZEYTİNYAĞI ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Zeytinyağı satın alırken etikette "naturel sızma" ifadesinin bulunması önemli kriterlerden biri olarak gösteriliyor. Bunun yanında asitlik oranı, üretim tarihi ve ambalaj türünün de kontrol edilmesi öneriliyor.
Zeytinyağının kalitesini koruyabilmesi için ışık, yüksek sıcaklık ve hava ile uzun süreli temastan uzak tutulması; serin ve karanlık bir ortamda muhafaza edilmesi tavsiye ediliyor.