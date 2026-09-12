Türkiye'nin en iyi zeytinyağı markaları belli oldu: Listenin tamamı açıklandı

ZEYTİNYAĞI ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Zeytinyağı satın alırken etikette "naturel sızma" ifadesinin bulunması önemli kriterlerden biri olarak gösteriliyor. Bunun yanında asitlik oranı, üretim tarihi ve ambalaj türünün de kontrol edilmesi öneriliyor.

Zeytinyağının kalitesini koruyabilmesi için ışık, yüksek sıcaklık ve hava ile uzun süreli temastan uzak tutulması; serin ve karanlık bir ortamda muhafaza edilmesi tavsiye ediliyor.