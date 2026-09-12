Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türkiye'nin en iyi zeytinyağı markaları belli oldu: Listenin tamamı açıklandı

Türkiye'nin en iyi zeytinyağı markaları belli oldu: Listenin tamamı açıklandı

Sofraların vazgeçilmez ürünlerinden zeytinyağında doğru seçim büyük önem taşıyor. 2026 yılı için hazırlanan güncel değerlendirmede Türkiye'de öne çıkan üreticiler bir araya getirildi.

Kaynak: Diğer
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Türkiye'nin en iyi zeytinyağı markaları belli oldu: Listenin tamamı açıklandı - Resim: 1

Zeytinyağı, Türk mutfağında hem yemeklerde hem de kahvaltı ve salatalarda en sık tercih edilen ürünler arasında bulunuyor. Ancak çok sayıda farklı seçenek bulunması, tüketicilerin doğru ürünü seçmesini zorlaştırabiliyor.

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Türkiye'nin en iyi zeytinyağı markaları belli oldu: Listenin tamamı açıklandı - Resim: 2

Zeytinyağı tercihinde yalnızca markaya değil; üretim yöntemi, hasat dönemi, asitlik oranı ve saklama koşullarına da dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle erken hasat, soğuk sıkım ve naturel sızma ürünler öne çıkıyor.

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Türkiye'nin en iyi zeytinyağı markaları belli oldu: Listenin tamamı açıklandı - Resim: 3

Mynet'in 2026 yılı için hazırladığı değerlendirmede, güncel tüketici geri bildirimleri, uluslararası zeytinyağı yarışmalarının sonuçları ve kalite standartları dikkate alınarak Türkiye'de öne çıkan zeytinyağı markaları bir araya getirildi.

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Türkiye'nin en iyi zeytinyağı markaları belli oldu: Listenin tamamı açıklandı - Resim: 4

TÜRKİYE'DE ÖNE ÇIKAN ZEYTİNYAĞI MARKALARI

Mynet'in değerlendirmesinde yer alan markalar şöyle:

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Türkiye'nin en iyi zeytinyağı markaları belli oldu: Listenin tamamı açıklandı - Resim: 5

Nova Vera Zeytinyağları

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Türkiye'nin en iyi zeytinyağı markaları belli oldu: Listenin tamamı açıklandı - Resim: 6

Kürşat Zeytinyağı

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Türkiye'nin en iyi zeytinyağı markaları belli oldu: Listenin tamamı açıklandı - Resim: 7

Özgün Zeytinyağı

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Türkiye'nin en iyi zeytinyağı markaları belli oldu: Listenin tamamı açıklandı - Resim: 8

Palamidas Organik Zeytinyağı

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Türkiye'nin en iyi zeytinyağı markaları belli oldu: Listenin tamamı açıklandı - Resim: 9

Ethem Bey Zeytinyağları

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Türkiye'nin en iyi zeytinyağı markaları belli oldu: Listenin tamamı açıklandı - Resim: 10

Tariş Zeytinyağı

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Türkiye'nin en iyi zeytinyağı markaları belli oldu: Listenin tamamı açıklandı - Resim: 11

Komili

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Türkiye'nin en iyi zeytinyağı markaları belli oldu: Listenin tamamı açıklandı - Resim: 12

Kristal Zeytinyağı

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Türkiye'nin en iyi zeytinyağı markaları belli oldu: Listenin tamamı açıklandı - Resim: 13

ZEYTİNYAĞI ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Zeytinyağı satın alırken etikette "naturel sızma" ifadesinin bulunması önemli kriterlerden biri olarak gösteriliyor. Bunun yanında asitlik oranı, üretim tarihi ve ambalaj türünün de kontrol edilmesi öneriliyor.

Zeytinyağının kalitesini koruyabilmesi için ışık, yüksek sıcaklık ve hava ile uzun süreli temastan uzak tutulması; serin ve karanlık bir ortamda muhafaza edilmesi tavsiye ediliyor.

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