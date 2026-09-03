Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türkiye'nin en iyi Türk kahvesi markası belli oldu: Zirve yine o markanın

Türkiye'nin en iyi Türk kahvesi markası belli oldu: Zirve yine o markanın

Türkiye'de yıllardır milyonlarca kişinin severek tükettiği Türk kahvesi markaları, tüketici ilgisi, kullanıcı memnuniyeti, satış popülerliği ve marka güvenilirliği gibi kriterler doğrultusunda değerlendirildi. Zirvede ise neredeyse herkesin bildiği o marka yer aldı.

Kaynak: Diğer
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Türkiye'nin en iyi Türk kahvesi markası belli oldu: Zirve yine o markanın - Resim: 1

Türk kahvesi, Türkiye'nin en köklü lezzetlerinden biri olmaya devam ederken, tüketicilerin en çok tercih ettiği markalar da merak konusu oldu. Kullanıcı yorumları, satış popülerliği, marka bilinirliği, ürün çeşitliliği ve uzun yıllardır korunan kalite standardı dikkate alınarak hazırlanan yapay zeka destekli değerlendirmede Türkiye'nin en beğenilen Türk kahvesi markaları sıralandı.

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Türkiye'nin en iyi Türk kahvesi markası belli oldu: Zirve yine o markanın - Resim: 2

10- KOCATEPE KAHVE

Ankara kökenli köklü marka, yıllardır sunduğu geleneksel Türk kahvesi lezzeti ve istikrarlı kalite anlayışıyla tüketicilerin en çok tercih ettiği yerli kahve markaları arasında yer alıyor.

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Türkiye'nin en iyi Türk kahvesi markası belli oldu: Zirve yine o markanın - Resim: 3

9- ALTINCEZVE

Fiyat-performans dengesi ve geleneksel lezzetiyle son yıllarda dikkat çeken markalardan biri.

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Türkiye'nin en iyi Türk kahvesi markası belli oldu: Zirve yine o markanın - Resim: 4

8- TCHİBO

Dengeli kavurma profili ve aromasıyla özellikle şehirli tüketicilerden olumlu yorumlar alıyor.

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Türkiye'nin en iyi Türk kahvesi markası belli oldu: Zirve yine o markanın - Resim: 5

7- HİSAR KAHVE

Geleneksel lezzeti koruyan yapısıyla sadık bir kullanıcı kitlesine sahip.

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Türkiye'nin en iyi Türk kahvesi markası belli oldu: Zirve yine o markanın - Resim: 6

6- SELAMLİQUE

Premium segmentte yer alan marka, kaliteli çekirdekleri ve farklı aromalarıyla öne çıkıyor.

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Türkiye'nin en iyi Türk kahvesi markası belli oldu: Zirve yine o markanın - Resim: 7

5- TAHMİS KAHVESİ

Tarihi geçmişi ve yoğun aroması sayesinde özellikle kahve tutkunlarının tercih ettiği markalar arasında bulunuyor.

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Türkiye'nin en iyi Türk kahvesi markası belli oldu: Zirve yine o markanın - Resim: 8

4- MANDABATMAZ KAHVESİ

İstanbul'un meşhur kahve kültürünü paket ürünlere taşıyan marka, güçlü aromasıyla öne çıkıyor.

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Türkiye'nin en iyi Türk kahvesi markası belli oldu: Zirve yine o markanın - Resim: 9

3- NURİ TOPLAR

Odun ateşinde kavurma yöntemiyle hazırlanan kahvesi sayesinde geleneksel Türk kahvesi severlerin favorileri arasında yer alıyor.

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Türkiye'nin en iyi Türk kahvesi markası belli oldu: Zirve yine o markanın - Resim: 10

2- KAHVE DÜNYASI

Yaygın mağaza ağı, yüksek satış rakamları ve kullanıcı memnuniyetiyle listenin üst sıralarında yer aldı. Akakçe'nin popülerlik verilerinde de en çok ilgi gören markalar arasında bulunuyor.

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Türkiye'nin en iyi Türk kahvesi markası belli oldu: Zirve yine o markanın - Resim: 11

1- KURU KAHVECİ MEHMET EFENDİ

Yapay zeka analizine göre Türkiye'nin en iyi Türk kahvesi markası Kurukahveci Mehmet Efendi oldu. Marka; tüketici talebi, kullanıcı yorumları, satış popülerliği, marka güvenilirliği ve onlarca yıllık kalite standardı sayesinde listenin zirvesinde yer aldı. Akakçe'nin Ağustos 2026 verilerine göre de kategorinin en popüler markası olarak öne çıkıyor.

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Türkiye'nin en iyi Türk kahvesi markası belli oldu: Zirve yine o markanın - Resim: 12

Not: Bu sıralama; kullanıcı yorumları, tüketici talebi, satış popülerliği, marka bilinirliği ve ürün memnuniyeti gibi kriterlerin yapay zeka tarafından analiz edilmesiyle oluşturulmuş editoryal bir değerlendirmedir. Resmi bir kurumun araştırması değildir.

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