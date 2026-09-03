Türk kahvesi, Türkiye'nin en köklü lezzetlerinden biri olmaya devam ederken, tüketicilerin en çok tercih ettiği markalar da merak konusu oldu. Kullanıcı yorumları, satış popülerliği, marka bilinirliği, ürün çeşitliliği ve uzun yıllardır korunan kalite standardı dikkate alınarak hazırlanan yapay zeka destekli değerlendirmede Türkiye'nin en beğenilen Türk kahvesi markaları sıralandı.
Türkiye'nin en iyi Türk kahvesi markası belli oldu: Zirve yine o markanın
Türkiye'de yıllardır milyonlarca kişinin severek tükettiği Türk kahvesi markaları, tüketici ilgisi, kullanıcı memnuniyeti, satış popülerliği ve marka güvenilirliği gibi kriterler doğrultusunda değerlendirildi. Zirvede ise neredeyse herkesin bildiği o marka yer aldı.Kaynak: Diğer
10- KOCATEPE KAHVE
Ankara kökenli köklü marka, yıllardır sunduğu geleneksel Türk kahvesi lezzeti ve istikrarlı kalite anlayışıyla tüketicilerin en çok tercih ettiği yerli kahve markaları arasında yer alıyor.
9- ALTINCEZVE
Fiyat-performans dengesi ve geleneksel lezzetiyle son yıllarda dikkat çeken markalardan biri.
8- TCHİBO
Dengeli kavurma profili ve aromasıyla özellikle şehirli tüketicilerden olumlu yorumlar alıyor.
7- HİSAR KAHVE
Geleneksel lezzeti koruyan yapısıyla sadık bir kullanıcı kitlesine sahip.
6- SELAMLİQUE
Premium segmentte yer alan marka, kaliteli çekirdekleri ve farklı aromalarıyla öne çıkıyor.
5- TAHMİS KAHVESİ
Tarihi geçmişi ve yoğun aroması sayesinde özellikle kahve tutkunlarının tercih ettiği markalar arasında bulunuyor.
4- MANDABATMAZ KAHVESİ
İstanbul'un meşhur kahve kültürünü paket ürünlere taşıyan marka, güçlü aromasıyla öne çıkıyor.
3- NURİ TOPLAR
Odun ateşinde kavurma yöntemiyle hazırlanan kahvesi sayesinde geleneksel Türk kahvesi severlerin favorileri arasında yer alıyor.
2- KAHVE DÜNYASI
Yaygın mağaza ağı, yüksek satış rakamları ve kullanıcı memnuniyetiyle listenin üst sıralarında yer aldı. Akakçe'nin popülerlik verilerinde de en çok ilgi gören markalar arasında bulunuyor.
1- KURU KAHVECİ MEHMET EFENDİ
Yapay zeka analizine göre Türkiye'nin en iyi Türk kahvesi markası Kurukahveci Mehmet Efendi oldu. Marka; tüketici talebi, kullanıcı yorumları, satış popülerliği, marka güvenilirliği ve onlarca yıllık kalite standardı sayesinde listenin zirvesinde yer aldı. Akakçe'nin Ağustos 2026 verilerine göre de kategorinin en popüler markası olarak öne çıkıyor.
Not: Bu sıralama; kullanıcı yorumları, tüketici talebi, satış popülerliği, marka bilinirliği ve ürün memnuniyeti gibi kriterlerin yapay zeka tarafından analiz edilmesiyle oluşturulmuş editoryal bir değerlendirmedir. Resmi bir kurumun araştırması değildir.