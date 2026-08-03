Türkiye’nin en iyi simitleri belli oldu: Zirvede sürpriz şehir

ÖNE ÇIKAN YÖRESEL ÖZELLİKLER

Değerlendirme sonucunda her bir yöresel simidin kendine has öne çıkan özellikleri ise dikkat çekici.

Eskişehir simidi "en dengeli", Antakya simidi "en sıra dışı", İzmir gevreği "en gevrek", Ankara simidi "en yoğun tat", İzmit simidi "en iyi iç doku", İstanbul simidi "en güçlü kültürel simge", Samsun simidi "en güçlü susam karakteri" ve Rize simidi ise "en özgün yerel kimlik" ünvanını aldı.