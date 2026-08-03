Türkiye’nin en meşhur yiyecekleri arasında yer alan ve kahvaltıların vazgeçilmezi simit TÜRKPATENT coğrafi işaret belgeleri, resmi üretici tarifleri ve geçmiş kullanıcı görüşleri alınarak yapılan araştırma kapsamında değerlendirme altına alındı.
Türkiye’nin en iyi simitleri belli oldu: Zirvede sürpriz şehir
TÜRKPATENT coğrafi işaret belgeleri, resmi üretici tarifleri ve geçmiş kullanıcı görüşleri incelenerek düzenlenen kapsamlı bir araştırmada Türkiye’nin öne çıkan 8 yöresel simidi 10 farklı kriter üzerinden 100 puan üzerinden değerlendirildi.Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan listede simitler 10 farklı kriter üzerinden puanlandı. Listenin ilk sırasında 91,0 puanla Eskişehir simidi yer alıyor. İkinci sırada 90,0 puanla Antakya simidi bulunurken, üçüncülüğü 89,5 puanla İzmir gevreği elde etti.
Ankara simidi ve İstanbul simidi 88,0 eşit puanla dördüncü ve beşinci sırayı paylaştı. Altıncı sırada 87,5 puanla İzmit simidi, yedinci sırada 85,5 puanla Samsun simidi ve sekizinci sırada 85,0 puanla Rize simidi (kel simit) yer aldı.
ÖNE ÇIKAN YÖRESEL ÖZELLİKLER
Değerlendirme sonucunda her bir yöresel simidin kendine has öne çıkan özellikleri ise dikkat çekici.
Eskişehir simidi "en dengeli", Antakya simidi "en sıra dışı", İzmir gevreği "en gevrek", Ankara simidi "en yoğun tat", İzmit simidi "en iyi iç doku", İstanbul simidi "en güçlü kültürel simge", Samsun simidi "en güçlü susam karakteri" ve Rize simidi ise "en özgün yerel kimlik" ünvanını aldı.
REÇETE ÖZGÜNLÜĞÜ
Reçete özgünlüğünde Rize simidi ve Antakya simidi 10,0 tam puan alarak öne çıktı. Bu iki şehri 9,5 puanla Eskişehir simidi; 9,0 puanla Ankara simidi ve Samsun simidi takip etti.
İzmir gevreği 8,5 puan alırken, İstanbul simidi 8,0 ve İzmit simidi 7,5 puan aldı.
ÜRETİM TEKNİĞİ
Üretim tekniğinde İzmir gevreği ve Rize simidi 10,0 tam puan alarak birinci sırada yer aldı. Eskişehir simidi, Antakya simidi ve Samsun simidi 9,5 puanla üst sıralarda kendine yer buldu. Ankara simidi ve İstanbul simidi 9,0 puan alırken, İzmit simidi 8,0 puan elde etti.
USTALIK HASSASİYETİ
Ustalık hassasiyeti kategorisinde Ankara simidi, İzmir gevreği, Antakya simidi, Eskişehir simidi ve Rize simidi 9,5 puan alarak en yüksek başarıyı gösterdi. İstanbul simidi, İzmit simidi ve Samsun simidi ise 9,0 puanla bu kategoriyi tamamladı.
GEVREKLİK
Dış gevreklik oranında İzmir gevreği 10,0 tam puanla zirvede yer aldı. Ankara simidi ve İzmit simidi 9,5 puanla öne çıkarken; Samsun simidi ve Eskişehir simidi 9,0 puan aldı. İstanbul simidi 8,5 puan, Rize simidi ve Antakya simidi ise 8,0 puan elde etti.
İÇ DOKU DENGESİ
İç doku dengesi değerlendirmesinde İzmit simidi 10,0 tam puan alarak en iyi iç dokuya sahip simit seçildi. İstanbul simidi ve Antakya simidi 9,0 puan, Eskişehir simidi 8,5 puan aldı. İzmir gevreği ve Samsun simidi 7,5 puan elde ederken, Ankara simidi ve Rize simidi 7,0 puan aldı.
AROMA ZENGİNLİĞİ
Aroma zenginliği kriterinde Ankara simidi, Samsun simidi, Antakya simidi ve Eskişehir simidi 9,5 puan alarak liderliği paylaştı. İzmir gevreği 9,0 puan, İstanbul simidi ve İzmit simidi 8,5 puan, Rize simidi ise 8,0 puan aldı.
DOYURUCULUK
Doyuruculuk kategorisinde İstanbul simidi ve Antakya simidi 9,5 puan alarak birinci oldu. İzmit simidi ve Eskişehir simidi 9,0 puan, İzmir gevreği 8,5 puan elde etti. Ankara simidi 7,0 puanda kalırken, Samsun simidi ve Rize simidi 6,5 puan aldı.
STANDARDİZASYON
Standardizasyonda Ankara simidi 10,0 tam puanla ilk sırada yer aldı. İstanbul simidi, Rize simidi ve Eskişehir simidi 9,5 puanla yüksek standart yakaladı. İzmir gevreği ve Antakya simidi 9,0 puan alırken, İzmit simidi ve Samsun simidi 8,5 puan elde etti.
KÜLTÜREL KİMLİK
Kültürel kimlik kriterinde İstanbul simidi ve Rize simidi 10,0 tam puan alarak en güçlü kültürel değere sahip simitler seçildi. Ankara simidi ve Eskişehir simidi 9,5 puan alırken; İzmir gevreği, Samsun simidi ve Antakya simidi 9,0 puan aldı. İzmit simidi ise 8,5 puan elde etti.