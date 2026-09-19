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Kaynak: Haber Merkezi

Michelin Rehberi, dünya genelindeki seçkin konaklama tesislerini değerlendirdiği 2026 Michelin Anahtar otel seçkisini açıkladı. Bu yıl 79 ülkeden 470 yeni otelin dahil edildiği listede toplam 2 bin 831 otel Michelin Anahtarı almaya hak kazandı.

Seçkideki otellerin 155'i üç Michelin Anahtarı, 657'si iki Michelin Anahtarı, 2 bin 19'u ise bir Michelin Anahtarı ile derecelendirildi.

TÜRKİYE'DEN 26 OTEL LİSTEDE

Türkiye, 2026 seçkisinde 26 otelle temsil edildi. Listeye giren tesislerin büyük bölümünün İstanbul ile Ege ve Akdeniz kıyılarında bulunduğu belirtildi. Kapadokya, Bodrum ve Antalya'daki bazı tesisler de Michelin Anahtarı alan oteller arasına girdi.

Türkiye'deki oteller arasında en yüksek dereceyi ise iki İstanbul tesisi aldı. Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet ile Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul, üç Michelin Anahtarı'na layık görüldü.

MİCHELİN ANAHTARI NE ANLAMA GELİYOR?

Restoranlara verilen Michelin Yıldızı'nın otellerdeki karşılığı olarak kullanılan Michelin Anahtarı, konaklama deneyimini derecelendirmek amacıyla veriliyor.

Michelin Rehberi'nin sınıflandırmasına göre bir anahtar “çok özel”, iki anahtar “olağanüstü”, üç anahtar ise “sıra dışı” bir konaklama deneyimini ifade ediyor. Değerlendirmeler bağımsız ve anonim müfettişlerin ziyaretleri sonucunda gerçekleştiriliyor.

DÜNYA GENELİNDE 470 YENİ OTEL EKLENDİ

2026 seçkisine dünya genelinde 470 yeni otel dahil edildi. Bunlardan 18'i ilk kez üç Michelin Anahtarı alırken, 80'den fazla otelin derecesi bir üst seviyeye yükseltildi.

Avrupa, toplam 1.338 Michelin Anahtarlı otelle listenin en yoğun bölgesi oldu. İtalya 224 otelle Avrupa'da ilk sırayı alırken, Fransa 220, Birleşik Krallık 131 ve Almanya 130 otelle sıralandı.

Michelin müfettişlerinin 2026 değerlendirmelerinde ayrıca daha uzun ve yavaş seyahat anlayışı, mahremiyet ve özgünlük arayışı, kapsamlı wellness deneyimleri ile ziyaret edilen destinasyonla daha güçlü bağ kurmayı sağlayan konaklama seçeneklerinin öne çıktığı belirtildi.