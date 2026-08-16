Türkiye'nin en iyi maden suları belli oldu: Şaşırtan markalar listede

Kaliteli bir maden suyunu tanımak için pH değeri ve TDS, yani toplam çözünmüş madde miktarına bakmak gerekir. Doğal sade maden sularının pH değeri genelde hafif bazik bir etki sunan 6,3 ile 7,1 aralığındadır. Aromalı ürünler ise içeriklerinden ötürü asidik tarafa kaydığı için mide şikâyetlerinde sade ürünler kadar rahatlatıcı bir etki göstermez. TDS seviyesi suyun mineral yoğunluğunu gösterir; bu değer yükseldikçe içim daha sert fakat mineral profili daha zengin hale gelir. Beypazarı ve Uludağ gibi coğrafi işaretli kaynaklar ise tescillenmiş mineral kaliteleriyle öne çıkar.