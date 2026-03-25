Türkiye'nin en iyi liseleri belli oldu: Kapısından giren geleceğini kurtarıyor

Galatasaray Lisesi

Kökleri 1481 yılına dayanan Galatasaray Lisesi, 1868’de Mekteb-i Sultani olarak modern eğitim vermeye başlamıştır. Fransa ile özel anlaşmalı, çok dilli ve kültürel zenginliğiyle ünlüdür. Cumhuriyet döneminde Galatasaray Lisesi adını alan okul, 1975’te Anadolu Lisesi statüsü kazanmıştır. Beyoğlu’ndaki tarihi binasında bilim, sanat ve spor alanlarında yetiştirdiği mezunlarla Türkiye’nin en prestijli liselerinden biri olmayı sürdürmektedir.