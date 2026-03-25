Türkiye'nin en iyi liseleri belli oldu: Kapısından giren geleceğini kurtarıyor
Geçen yıl gerçekleştirilen LGS yerleştirme sonuçlarının ardından Türkiye’nin en yüksek puanla öğrenci alan 100 lisesi belli oldu. Listenin zirvesinde köklü okullar yer alırken, fen liseleri ve yabancı dil ağırlıklı liselerin ağırlığı dikkat çekti. İşte listenin tepesindeki 10 okul...Taner Yener
FEN LİSELERİ VE KÖKLÜ OKULLAR ÖNE ÇIKTI
Listede özellikle fen liselerinin yoğunluğu dikkat çekerken, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki köklü liselerin üst sıralarda yer aldığı görüldü. Yabancı dil ağırlıklı eğitim veren liseler de yüksek taban puanlarıyla öne çıktı.
YÜZDELİK DİLİMLER BELİRLEYİCİ OLDU
Liselere yerleştirmelerde sadece taban puan değil, yüzdelik dilimler de önemli rol oynadı.
İlk sıralarda yer alan okulların yüzdelik dilimlerinin yüzde 0,01 ile yüzde 0,20 aralığında olduğu görüldü.
ÖĞRENCİLER İÇİN KRİTİK REFERANS
Açıklanan liste, 2026 LGS’ye hazırlanan öğrenciler için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Uzmanlar, tercih döneminde yalnızca puana değil, yüzdelik dilime göre hareket edilmesi gerektiğini vurguluyor.
İŞTE TÜRKİYE’NİN İLK 10 LİSESİ
İstanbul Erkek Lisesi
1884 yılında Mehmet Nadir Bey tarafından Numune-i Terakki Mektebi adıyla kurulan okul, Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biridir. 1933’te Atatürk’ün talimatıyla bugünkü Düyun-ı Umumiye binasına taşınmıştır. Uzun yıllar Almanca eğitim vermiş, 1982’de Anadolu Lisesi statüsüne geçmiştir. Akademik başarıları ve disiplinli yapısıyla tanınan okul, Cağaloğlu’nda tarihi binasında eğitimine devam etmektedir.
Galatasaray Lisesi
Kökleri 1481 yılına dayanan Galatasaray Lisesi, 1868’de Mekteb-i Sultani olarak modern eğitim vermeye başlamıştır. Fransa ile özel anlaşmalı, çok dilli ve kültürel zenginliğiyle ünlüdür. Cumhuriyet döneminde Galatasaray Lisesi adını alan okul, 1975’te Anadolu Lisesi statüsü kazanmıştır. Beyoğlu’ndaki tarihi binasında bilim, sanat ve spor alanlarında yetiştirdiği mezunlarla Türkiye’nin en prestijli liselerinden biri olmayı sürdürmektedir.
Kabataş Erkek Lisesi (Almanca)
1908 yılında II. Abdülhamid’in fermanıyla Kabataş Mekteb-i İdadisi olarak kurulan okul, 1923’te Kabataş Erkek Lisesi adını almıştır. 1928’de bugünkü Ortaköy’deki Fer’iye Sarayları binasına taşınmıştır. Almanca eğitim programı uygulayan okul, Boğaz manzaralı tarihi binasında disiplinli eğitimiyle bilinir. Bilim, siyaset ve sanat alanında birçok önemli isim yetiştirmiştir.
Kabataş Erkek Lisesi (İngilizce)
1908’de kurulan Kabataş Erkek Lisesi’nin İngilizce programı, güçlü yabancı dil eğitimine odaklanır. Tarihi binası ve köklü geleneğiyle öne çıkan okul, yatılı ve gündüzlü eğitim verir. Akademik başarıları yüksek olup, mezunları üniversite sınavlarında üst sıralarda yer alır. Disiplin, kültürel etkinlikler ve spor faaliyetleriyle bütünleşik bir eğitim sunar.
İstanbul Atatürk Fen Lisesi
1982 yılında Türkiye’nin ikinci fen lisesi olarak kurulan okul, Kadıköy’de Marmara Üniversitesi kampüsü yanında, tarihi 5. Murat Av Köşkü arazisinde yer alır. Yatılı eğitim veren kurum, fen ve matematik ağırlıklı müfredatıyla bilim insanı yetiştirmeyi hedefler. Modern laboratuvarları ve yeşil alanıyla dikkat çeken okul, ilk mezunlarını 1985’te vermiştir.
Ankara Fen Lisesi
1964 yılında Türkiye’nin ilk fen lisesi olarak kurulan okul, Ford Vakfı ve USAID desteğiyle açılmıştır. ODTÜ yakınlarındaki kampüsünde fen ve matematik odaklı yoğun eğitim verir. Uzun yıllar ülkenin tek fen lisesi unvanını taşımış, birçok bilim insanı ve akademisyen yetiştirmiştir. Disiplinli yapısı ve yüksek akademik standartlarıyla tanınır.
İzmir Fen Lisesi
1983 yılında Türkiye’nin üçüncü fen lisesi olarak kurulan okul, Ege Üniversitesi kampüsü içinde yer alır. Fen bilimleri ve matematik ağırlıklı eğitimle bilimsel düşünceyi geliştirir. Modern tesisleri ve başarılı öğrenci profiliyle öne çıkan kurum, İzmir’in en gözde liselerinden biridir. Mezunları üniversiteye yerleşmede yüksek başarı gösterir.
İstanbul Atatürk Fen Lisesi (İngilizce)
İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nin İngilizce programı, fen eğitimini güçlü yabancı dil becerisiyle birleştirir. 1982’de kurulan okulun İngilizce hazırlık ve ileri seviye dersleri, uluslararası standartlarda eğitim sunar. Kadıköy’deki tarihi kampüsünde yatılı sistemle hizmet veren okul, bilim ve teknoloji alanında yetkin gençler yetiştirmektedir.
İzmir Atatürk Lisesi
1888 yılında İzmir İdadisi olarak kurulan okul, Cumhuriyet döneminde İzmir Atatürk Lisesi adını almıştır. Köklü tarihiyle tanınan kurum, 1997’de Anadolu Lisesi statüsüne geçmiştir. Konak’taki binasında yabancı dil ağırlıklı eğitim verir. Birçok devlet adamı, sanatçı ve bilim insanı yetiştirmiş, İzmir’in önemli eğitim miraslarından biridir.
Cağaloğlu Anadolu Lisesi
1850 yılında Bezmiâlem Valide Sultan tarafından Valide Mektebi (Darülmaarif) adıyla kurulan okul, Türkiye’nin ilk sivil lisesidir. 1983’ten itibaren Cağaloğlu Anadolu Lisesi adıyla eğitim verir. Almanca ağırlıklı programı ve tarihi binasıyla bilinir. Kız ve erkek karma eğitim yapar; köklü geleneğiyle akademik başarıda üst sıralarda yer alır.