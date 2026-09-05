Türkiye'nin en iyi hamamları belli oldu: Bu hamamlara girenler terler

4. ÇEMBERLİTAŞ HAMAMI – İSTANBUL

İstanbul'un simgeleşmiş hamamlarından biri olan Çemberlitaş Hamamı, tarihi atmosferi ve mimarisiyle listenin dördüncü sırasında yer aldı. Özellikle İstanbul'u ziyaret eden turistlerin klasik Türk hamamı deneyimi için tercih ettiği mekanlardan biri olması dikkat çekiyor.