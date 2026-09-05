Osmanlı döneminden günümüze ulaşan hamam kültürü, Türkiye'nin en önemli geleneklerinden biri olmayı sürdürüyor. Özellikle tarihi yapılar içerisinde hizmet veren hamamlar, yalnızca yıkanmak için kullanılan mekanlar olmaktan çıkarak kültürel ve turistik deneyim noktalarına dönüşmüş durumda.
Türkiye'nin en iyi hamamları belli oldu: Bu hamamlara girenler terler
Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi hamamlar yapay zeka tarafından değerlendirildi. Ziyaretçi ilgisi, beğeniler, hizmet kalitesi ve tarihi doku dikkate alınarak en iyi 10 hamam sıralandı.Kaynak: Diğer
Türkiye'nin farklı noktalarında çok sayıda tarihi hamam bulunurken bazıları mimarisi, bazıları sunduğu geleneksel hamam deneyimi, bazıları ise ziyaretçilerden gördüğü yoğun ilgiyle öne çıkıyor.
TÜRKİYE'NİN EN İYİ HAMAMLARINI SIRALADI
Yapay zekadan Türkiye'nin öne çıkan hamamlarını belirlemesi istendi. Değerlendirmede ziyaretçilerin talepleri ve beğenileri, kullanıcı yorumları, hizmet kalitesi, temizlik, tarihi ve mimari özellikler, geleneksel hamam deneyiminin korunması, bilinirlik ve genel ziyaretçi memnuniyeti gibi kriterler dikkate alındı.
Ortaya çıkan sıralamada İstanbul'daki tarihi hamamların ağırlığı dikkat çekti. İşte yapay zekaya göre Türkiye'nin en iyi 10 hamamı:
10. TARİHİ ŞENGÜL HAMAMI – ANKARA
Ankara'nın tarihi hamam kültürünü yaşatan önemli mekanlarından biri olan Şengül Hamamı, geleneksel yapısı ve uzun yıllardır hizmet vermesiyle listeye girdi.
9. ÇİNİLİ HAMAM – İSTANBUL
Üsküdar'da bulunan Çinili Hamam, tarihi atmosferi ve klasik Türk hamamı deneyimiyle ziyaretçilerin tercih ettiği mekanlardan biri olarak öne çıkıyor.
8. TARİHİ GALATASARAY HAMAMI – İSTANBUL
Beyoğlu'nun en bilinen tarihi yapılarından biri olan Galatasaray Hamamı, merkezi konumu ve yüzyıllara uzanan geçmişi sayesinde hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
7. SÜLEYMANİYE HAMAMI – İSTANBUL
Tarihi yarımadanın dikkat çeken hamamlarından Süleymaniye Hamamı, tarihi atmosferi ve geleneksel hamam deneyimi nedeniyle listenin üst sıralarına yaklaşmayı başardı.
6. AĞA HAMAMI – İSTANBUL
Beyoğlu'nda bulunan Ağa Hamamı, tarihi dokusunu korumasının yanı sıra ziyaretçilerden gördüğü yoğun ilgiyle dikkat çekiyor.
5. TARİHİ GEDİKPAŞA HAMAMI – İSTANBUL
Fatih'teki Gedikpaşa Hamamı, özellikle ziyaretçi memnuniyeti ve geleneksel hamam atmosferiyle öne çıkıyor. Tarihi yapısı da burayı turistlerin dikkatini çeken noktalardan biri haline getiriyor.
4. ÇEMBERLİTAŞ HAMAMI – İSTANBUL
İstanbul'un simgeleşmiş hamamlarından biri olan Çemberlitaş Hamamı, tarihi atmosferi ve mimarisiyle listenin dördüncü sırasında yer aldı. Özellikle İstanbul'u ziyaret eden turistlerin klasik Türk hamamı deneyimi için tercih ettiği mekanlardan biri olması dikkat çekiyor.
3. KILIÇ ALİ PAŞA HAMAMI – İSTANBUL
Tarihi dokunun daha modern ve özenli bir hizmet anlayışıyla birleşmesi Kılıç Ali Paşa Hamamı'nı listenin ilk üçüne taşıdı. Mimari atmosferi ve ziyaretçi deneyimine yönelik olumlu değerlendirmeler mekanın öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor.
2. HÜRREM SULTAN HAMAMI – İSTANBUL
Ayasofya Meydanı'ndaki konumu ve görkemli mimarisiyle dikkat çeken Hürrem Sultan Hamamı, listenin ikinci sırasında yer aldı. Tarihi atmosfer ile daha üst segment bir hamam deneyimini bir araya getirmesi, burayı özellikle yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği mekanlardan biri haline getiriyor.
ZİRVEDE CAĞALOĞLU HAMAMI VAR
Yapay zekanın değerlendirmesine göre Türkiye'nin en iyi hamamları listesinin zirvesinde Cağaloğlu Hamamı yer aldı.
1741 yılına uzanan geçmişi, Osmanlı mimarisini yansıtan görkemli yapısı, yüksek ziyaretçi ilgisi ve kullanıcı değerlendirmelerinde elde ettiği güçlü sonuçlar Cağaloğlu Hamamı'nı rakiplerinin önüne taşıdı. Tarihi atmosferi geleneksel Türk hamamı deneyimiyle bir araya getiren mekan, hem Türkiye'den hem de dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.