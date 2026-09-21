Türk mutfağının yüzyıllardır sofralardan eksik olmayan çorbaları uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas tarafından sıralandı. Kullanıcı değerlendirmelerinden oluşturulan listede Türkiye’nin farklı bölgelerine özgü 16 lezzet bulunuyor.
Türkiye’nin en iyi çorbaları belli oldu: Zirveyi meşhur lezzet kaptı
Anadolu mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan çorbalar dünya çapında değerlendirildi. Türkiye’den 16 lezzetin yer aldığı sıralamada, sofraların klasiklerinden yöresel tatlara kadar birçok çorba kendine yer buldu.Kaynak: Diğer
İŞTE TÜRKİYE’NİN EN İYİ 16 ÇORBASI
16. Mahluta — 2,9
15. Toyga — 3,1
14. Karalahana çorbası — 3,2
13. İşkembe çorbası — 3,3
12. Şiveydiz — 3,4
11. Tarhana çorbası — 3,7
10. Düğün çorbası — 3,8
9. Ezogelin çorbası — 3,8
8. Yayla çorbası — 3,8
7. Yuvarlama çorbası — 3,9
6. Tutmaç çorbası — 4,0
5. Cacık — 4,0
4. Kelle paça çorbası — 4,1
3. Domates çorbası — 4,2
2. Mercimek çorbası — 4,4
1. Beyran çorbası — 4,5
MERCİMEK DÜNYADA DA ZİRVEDE
Listenin dikkat çeken bir başka sonucu ise mercimek çorbasından geldi. TasteAtlas’ın 15 Eylül 2026’da güncellenen dünyanın en iyi sebze çorbaları sıralamasında Türk mercimek çorbası 4,4 puanla dünya birincisi oldu.
TasteAtlas, sıralamalarının kesin bir gastronomi hükmü olarak değerlendirilmemesi gerektiğini; listelerin kullanıcı puanları üzerinden oluşturulduğunu belirtiyor.