Türkiye’nin en iyi çorbaları belli oldu: Zirveyi meşhur lezzet kaptı

MERCİMEK DÜNYADA DA ZİRVEDE

Listenin dikkat çeken bir başka sonucu ise mercimek çorbasından geldi. TasteAtlas’ın 15 Eylül 2026’da güncellenen dünyanın en iyi sebze çorbaları sıralamasında Türk mercimek çorbası 4,4 puanla dünya birincisi oldu.

TasteAtlas, sıralamalarının kesin bir gastronomi hükmü olarak değerlendirilmemesi gerektiğini; listelerin kullanıcı puanları üzerinden oluşturulduğunu belirtiyor.