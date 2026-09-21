Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türkiye’nin en iyi çorbaları belli oldu: Zirveyi meşhur lezzet kaptı

Türkiye’nin en iyi çorbaları belli oldu: Zirveyi meşhur lezzet kaptı

Anadolu mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan çorbalar dünya çapında değerlendirildi. Türkiye’den 16 lezzetin yer aldığı sıralamada, sofraların klasiklerinden yöresel tatlara kadar birçok çorba kendine yer buldu.

Kaynak: Diğer
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Türkiye’nin en iyi çorbaları belli oldu: Zirveyi meşhur lezzet kaptı - Resim: 1

Türk mutfağının yüzyıllardır sofralardan eksik olmayan çorbaları uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas tarafından sıralandı. Kullanıcı değerlendirmelerinden oluşturulan listede Türkiye’nin farklı bölgelerine özgü 16 lezzet bulunuyor.

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Türkiye’nin en iyi çorbaları belli oldu: Zirveyi meşhur lezzet kaptı - Resim: 2

İŞTE TÜRKİYE’NİN EN İYİ 16 ÇORBASI

16. Mahluta — 2,9

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Türkiye’nin en iyi çorbaları belli oldu: Zirveyi meşhur lezzet kaptı - Resim: 3

15. Toyga — 3,1

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Türkiye’nin en iyi çorbaları belli oldu: Zirveyi meşhur lezzet kaptı - Resim: 4

14. Karalahana çorbası — 3,2

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Türkiye’nin en iyi çorbaları belli oldu: Zirveyi meşhur lezzet kaptı - Resim: 5

13. İşkembe çorbası — 3,3

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Türkiye’nin en iyi çorbaları belli oldu: Zirveyi meşhur lezzet kaptı - Resim: 6

12. Şiveydiz — 3,4


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Türkiye’nin en iyi çorbaları belli oldu: Zirveyi meşhur lezzet kaptı - Resim: 7

11. Tarhana çorbası — 3,7

7 18
Türkiye’nin en iyi çorbaları belli oldu: Zirveyi meşhur lezzet kaptı - Resim: 8

10. Düğün çorbası — 3,8

8 18
Türkiye’nin en iyi çorbaları belli oldu: Zirveyi meşhur lezzet kaptı - Resim: 9

9. Ezogelin çorbası — 3,8

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Türkiye’nin en iyi çorbaları belli oldu: Zirveyi meşhur lezzet kaptı - Resim: 10

8. Yayla çorbası — 3,8

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Türkiye’nin en iyi çorbaları belli oldu: Zirveyi meşhur lezzet kaptı - Resim: 11

7. Yuvarlama çorbası — 3,9

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Türkiye’nin en iyi çorbaları belli oldu: Zirveyi meşhur lezzet kaptı - Resim: 12

6. Tutmaç çorbası — 4,0

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Türkiye’nin en iyi çorbaları belli oldu: Zirveyi meşhur lezzet kaptı - Resim: 13

5. Cacık — 4,0

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Türkiye’nin en iyi çorbaları belli oldu: Zirveyi meşhur lezzet kaptı - Resim: 14

4. Kelle paça çorbası — 4,1

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Türkiye’nin en iyi çorbaları belli oldu: Zirveyi meşhur lezzet kaptı - Resim: 15

3. Domates çorbası — 4,2

15 18
Türkiye’nin en iyi çorbaları belli oldu: Zirveyi meşhur lezzet kaptı - Resim: 16

2. Mercimek çorbası — 4,4

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Türkiye’nin en iyi çorbaları belli oldu: Zirveyi meşhur lezzet kaptı - Resim: 17

1. Beyran çorbası — 4,5

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Türkiye’nin en iyi çorbaları belli oldu: Zirveyi meşhur lezzet kaptı - Resim: 18

MERCİMEK DÜNYADA DA ZİRVEDE

Listenin dikkat çeken bir başka sonucu ise mercimek çorbasından geldi. TasteAtlas’ın 15 Eylül 2026’da güncellenen dünyanın en iyi sebze çorbaları sıralamasında Türk mercimek çorbası 4,4 puanla dünya birincisi oldu.

TasteAtlas, sıralamalarının kesin bir gastronomi hükmü olarak değerlendirilmemesi gerektiğini; listelerin kullanıcı puanları üzerinden oluşturulduğunu belirtiyor.

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