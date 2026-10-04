Türkiye'nin en huzurlu ilçeleri belli oldu

Büyük şehirlerin yoğun temposundan uzaklaşmak isteyenler için bu ilçeler farklı bir yaşam seçeneği sunuyor. Doğayla iç içe yapısı, daha az yoğunluğu ve sakin atmosferiyle öne çıkan adresler arasında Türkiye'nin farklı bölgelerinden ilçeler bulunuyor.