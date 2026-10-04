Büyük şehirlerin yoğun temposundan uzaklaşmak isteyenler için bu ilçeler farklı bir yaşam seçeneği sunuyor. Doğayla iç içe yapısı, daha az yoğunluğu ve sakin atmosferiyle öne çıkan adresler arasında Türkiye'nin farklı bölgelerinden ilçeler bulunuyor.
Türkiye'nin en huzurlu ilçeleri belli oldu
Türkiye’nin farklı noktalarında yaşam koşulları, nüfus yoğunluğu ve çevresel özellikler değişiklik gösterirken bazı ilçeler sakin atmosferleriyle öne çıkıyor. Huzurlu ve daha dingin bir yaşam arayanların ilgisini çekecek 29 ilçe, Türkiye’nin dikkat çeken sakinlik haritasında yer aldı.Kaynak: Haber Merkezi
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İşte Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri,
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AKYAKA (MUĞLA)
ARAPGİR – MALATYA
EĞİRDİR – ISPARTA
YALVAÇ – ISPARTA
3 8
DADAY – KASTAMONU
FİNİKE – ANTALYA
GERZE – SİNOP
GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
4 8
FOÇA – İZMİR
GÖYNÜK – BOLU
GÜDÜL – ANKARA
HALFETİ – ŞANLIURFA
SAFRANBOLU – KARABÜK
İBRADI – ANTALYA
5 8
İZNİK – BURSA
KEMALİYE – ERZİNCAN
KÖYCEĞİZ – MUĞLA
MUDURNU – BOLU
PERŞEMBE – ORDU
6 8
SEFERİHİSAR – İZMİR
ŞARKÖY – TEKİRDAĞ
ŞAVŞAT – ARTVİN
UZUNDERE – ERZURUM
VİZE – KIRKLARELİ
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YENİPAZAR – AYDIN
ÇAMELİ – DENİZLİ
DEMRE – ANTALYA
AHLAT – BİTLİS
ORTAHİSAR – NEVŞEHİR
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