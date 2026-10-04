Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türkiye'nin en huzurlu ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin en huzurlu ilçeleri belli oldu

Türkiye’nin farklı noktalarında yaşam koşulları, nüfus yoğunluğu ve çevresel özellikler değişiklik gösterirken bazı ilçeler sakin atmosferleriyle öne çıkıyor. Huzurlu ve daha dingin bir yaşam arayanların ilgisini çekecek 29 ilçe, Türkiye’nin dikkat çeken sakinlik haritasında yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye'nin en huzurlu ilçeleri belli oldu - Resim: 1

Büyük şehirlerin yoğun temposundan uzaklaşmak isteyenler için bu ilçeler farklı bir yaşam seçeneği sunuyor. Doğayla iç içe yapısı, daha az yoğunluğu ve sakin atmosferiyle öne çıkan adresler arasında Türkiye'nin farklı bölgelerinden ilçeler bulunuyor.

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Türkiye'nin en huzurlu ilçeleri belli oldu - Resim: 2

İşte Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri,

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Türkiye'nin en huzurlu ilçeleri belli oldu - Resim: 3

AKYAKA (MUĞLA)

ARAPGİR – MALATYA

EĞİRDİR – ISPARTA

YALVAÇ – ISPARTA

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Türkiye'nin en huzurlu ilçeleri belli oldu - Resim: 4

DADAY – KASTAMONU

FİNİKE – ANTALYA

GERZE – SİNOP

GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)

4 8
Türkiye'nin en huzurlu ilçeleri belli oldu - Resim: 5

FOÇA – İZMİR

GÖYNÜK – BOLU

GÜDÜL – ANKARA

HALFETİ – ŞANLIURFA

SAFRANBOLU – KARABÜK

İBRADI – ANTALYA

5 8
Türkiye'nin en huzurlu ilçeleri belli oldu - Resim: 6

İZNİK – BURSA

KEMALİYE – ERZİNCAN

KÖYCEĞİZ – MUĞLA

MUDURNU – BOLU

PERŞEMBE – ORDU

6 8
Türkiye'nin en huzurlu ilçeleri belli oldu - Resim: 7

SEFERİHİSAR – İZMİR

ŞARKÖY – TEKİRDAĞ

ŞAVŞAT – ARTVİN

UZUNDERE – ERZURUM

VİZE – KIRKLARELİ

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Türkiye'nin en huzurlu ilçeleri belli oldu - Resim: 8

YENİPAZAR – AYDIN

ÇAMELİ – DENİZLİ

DEMRE – ANTALYA

AHLAT – BİTLİS

ORTAHİSAR – NEVŞEHİR

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