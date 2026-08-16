Türkiye'nin en güzel şehri belli oldu: Şaşırtan liste

Tarihi dokusu, el değmemiş doğası ve zengin mutfağıyla öne çıkan Türkiye kentleri, uluslararası seyahat platformları ile seyahat yazarlarının radarında kalmaya devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre "en güzel şehir" unvanı için tek bir ortak paydada buluşulamazken, öne çıkan merkezler farklı kategorilerde liderliği üstleniyor.