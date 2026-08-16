Tarihi dokusu, el değmemiş doğası ve zengin mutfağıyla öne çıkan Türkiye kentleri, uluslararası seyahat platformları ile seyahat yazarlarının radarında kalmaya devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre "en güzel şehir" unvanı için tek bir ortak paydada buluşulamazken, öne çıkan merkezler farklı kategorilerde liderliği üstleniyor.
Türkiye'nin en güzel şehri belli oldu: Şaşırtan liste
Tarihi dokusu, eşsiz doğası ve zengin mutfağıyla öne çıkan Türkiye kentleri arasında "en güzel şehir" yarışı kızışıyor. İstanbul’dan Kapadokya’ya, Muğla koylarından Gaziantep lezzetlerine uzanan rotada gezginler, aradıkları deneyime göre Türkiye'nin en gözde kentlerini yeniden listeliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri arasında yer alan Türkiye'de, gezginlerin ve turizm uzmanlarının "en güzel şehir" yarışı yeni bir boyut kazandı. Doğal güzellikler, tarihi miras, kıyı şeritleri ve gastronomi başlıkları altında yapılan değerlendirmelerde öne çıkan kentler şöyle sıralandı:
Tarih ve Kültürün Başkenti: İki kıtayı birbirine bağlayan jeopolitik konumu, Boğaz manzarası ve asırlık mimari mirasıyla İstanbul, listenin ilk sırasındaki yerini koruyor.
Doğal Oluşum Şaheseri: Masalsı peri bacaları, yer altı yerleşimleri ve balon turlarıyla Kapadokya bölgesinin kalbi Nevşehir, görsel şölen arayanların ilk tercihi oluyor.
Mavi Turun Kalbi: Fethiye, Bodrum ve Datça gibi dünyaca ünlü beldeleriyle Muğla, turkuaz koyları ve koyu yeşil ormanlarıyla kıyı turizminin zirvesinde yer alıyor.
Ege'nin Yaşam Merkezi: Efes Antik Kenti, kentsel dokusu ve sahil şeridiyle İzmir, Ege kültürünü ve sakin yaşam temposunu arayan seyahatseverleri çekiyor.
Doğa ve Yayla Turizmi: Rize ve Artvin, dik dağları, coşkun dereleri ve el değmemiş yayla ekosistemiyle doğa tutkunlarının odak noktası haline geliyor.
Mutfak Kültürünün Zirvesi: UNESCO tescilli lezzetleriyle Gaziantep, lezzet odaklı seyahat edenlerin rotasında ilk sırada konumlanıyor.
Uzmanlar, "en güzel şehir" kavramının kişisel tatil anlayışına ve beklentilere göre değişiklik gösterdiğini vurgularken, Türkiye'nin her bölgesinin farklı bir turizm potansiyeli taşıdığına dikkat çekiyor.