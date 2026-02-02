Yeniçağ Gazetesi
02 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
Anasayfa Kültür Sanat Türkiye'nin en fotojenik 81 noktası açıklandı: Poz çekmeden dönersen pişman olursun!

Türkiye'nin en fotojenik 81 noktası açıklandı: Poz çekmeden dönersen pişman olursun!

Türkiye'nin 81 ilinde sosyal medyada büyük ilgi gören en fotojenik noktalar belirlendi. Tarihi eserlerden gizli doğal güzelliklere uzanan bu mekanlar, "poz vermeden şehri gezmiş sayılmazsın" mottosuyla gezginleri kendine çekiyor. İşte her ilin öne çıkan fotoğraf durakları…

Türkiye'nin dört bir yanında sosyal medyada en yüksek beğeni alan, fotoğraf karesi olmadan dönülmemesi gereken fotojenik köşeler listelendi. Liste, bazı şehirlerde herkesin bildiği ikonik yerleri, bazılarında ise az bilinen büyüleyici noktaları barındırıyor.

Her ilin "poz vermeden gezmiş sayılmazsın" dedirten altın değerindeki durakları, telefonunuzun hafızasını dolduracak unutulmaz kareler sunuyor.

Bu fotojenik noktalar, tatilciler ve gezginler için kadrajlarını zenginleştirecek fırsatlar yaratıyor. "Şehrin gerçek sembolü burası" dedirten yerler arasında tarihi yapılar, doğal harikalar ve saklı kalmış köşeler dikkat çekiyor.

İşte her ilin öne çıkan fotoğraf durakları…

Adana - Taş Köprü

Adıyaman - Nemrut Dağı Dev Heykeller

Afyonkarahisar - Afyon Kalesi

Ağrı - İshak Paşa Sarayı

Amasya - Yeşilırmak Kenarı Kral Kaya Mezarları

Ankara - Anıtkabir

Antalya - Kaleiçi

Artvin - Borçka Karagöl

Aydın - Kuşadası Güvercinada Kalesi

Balıkesir - Ayvalık Cunda Adası

Bilecik - Şeyh Edebali Türbesi

Bingöl - Yüzen Adalar

Bitlis - Ahlat Selçuklu Mezarlığı

Bolu - Abant Gölü

Burdur - Salda Gölü

Çanakkale - Truva Atı

Çankırı - Tuz Mağarası

Çorum - Hattuşaş

Denizli - Pamukkale Travertenleri

Diyarbakır - Tarihi On Gözlü Köprü

Edirne - Selimiye Camii

Elazığ - Harput Kalesi

Erzincan - Girlevik Şelalesi

Erzurum - Çifte Minareli Medrese

Eskişehir - Odunpazarı Evleri

Gaziantep - Tarihi Bakırcılar Çarşısı

Giresun - Giresun Kalesi

Gümüşhane - Karaca Mağarası

Hakkâri - Cilo Dağları

Hatay - Titus Tüneli

Isparta - Kuyucak Köyü Lavanta Bahçeleri

Mersin - Kızkalesi

İstanbul - Kız Kulesi

İzmir - Konak Saat Kulesi

Kars - Ani Ören Yeri

Kastamonu - Valla Kanyonu Seyir Terası

Kayseri - Erciyes Dağı

Kırklareli - Dupnisa Mağarası

Kırşehir - Cacabey Medresesi

Kocaeli - Kartepe

Konya - Mevlana Müzesi

Kütahya - Aizanoi Antik Kenti

Malatya - Levent Vadisi Seyir Terası

Manisa - Spil Dağı Milli Parkı

Kahramanmaraş - Tarihi Kahrama

Mardin - Eski Mardin Sokakları

Muğla - Bodrum Kalesi

Muş - Murat Köprüsü

Nevşehir - Kapadokya

Niğde - Gümüşler Manastırı

Ordu - Boztepe

Rize - Ayder Yaylası

Sakarya - Sapanca Gölü Kenarı

Samsun - Bandırma Vapuru Müzesi

Siirt - Tillo Kalesi Cam Seyir Terası

Sinop - Tarihi Sinop Cezaevi

Sivas - Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası

Tekirdağ - Uçmakdere

Tokat - Ballıca Mağarası

Trabzon - Sümela Manastırı

Tunceli - Munzur Vadisi Milli Parkı

Şanlıurfa - Balıklıgöl

Uşak - Ulubey Kanyonu

Van - Akdamar Adası

Yozgat - Yozgat Saat Kulesi

Zonguldak - Gökgöl Mağarası

Aksaray - Ihlara Vadisi

Bayburt - Baksi Müzesi

Karaman - Karaman Müzesi

Kırıkkale - Çeşnigir Köprüsü

Batman - Hasankeyf

Şırnak - Cudi Dağı

Bartın - Amasra Kalesi

Ardahan - Çıldır Gölü

Yalova - Yürüyen Köşk

Karabük - Safranbolu Tarihi Evleri

Kilis - Ravanda Kalesi

Osmaniye - Kastabala Antik Kenti

Düzce - Güzeldere Şelalesi

