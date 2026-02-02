Türkiye'nin dört bir yanında sosyal medyada en yüksek beğeni alan, fotoğraf karesi olmadan dönülmemesi gereken fotojenik köşeler listelendi. Liste, bazı şehirlerde herkesin bildiği ikonik yerleri, bazılarında ise az bilinen büyüleyici noktaları barındırıyor.
Türkiye'nin en fotojenik 81 noktası açıklandı: Poz çekmeden dönersen pişman olursun!
Türkiye'nin 81 ilinde sosyal medyada büyük ilgi gören en fotojenik noktalar belirlendi. Tarihi eserlerden gizli doğal güzelliklere uzanan bu mekanlar, "poz vermeden şehri gezmiş sayılmazsın" mottosuyla gezginleri kendine çekiyor. İşte her ilin öne çıkan fotoğraf durakları…Taner Yener
Her ilin "poz vermeden gezmiş sayılmazsın" dedirten altın değerindeki durakları, telefonunuzun hafızasını dolduracak unutulmaz kareler sunuyor.
Bu fotojenik noktalar, tatilciler ve gezginler için kadrajlarını zenginleştirecek fırsatlar yaratıyor. "Şehrin gerçek sembolü burası" dedirten yerler arasında tarihi yapılar, doğal harikalar ve saklı kalmış köşeler dikkat çekiyor.
İşte her ilin öne çıkan fotoğraf durakları…
Adana - Taş Köprü
Adıyaman - Nemrut Dağı Dev Heykeller
Afyonkarahisar - Afyon Kalesi
Ağrı - İshak Paşa Sarayı
Amasya - Yeşilırmak Kenarı Kral Kaya Mezarları
Ankara - Anıtkabir
Antalya - Kaleiçi
Artvin - Borçka Karagöl
Aydın - Kuşadası Güvercinada Kalesi
Balıkesir - Ayvalık Cunda Adası
Bilecik - Şeyh Edebali Türbesi
Bingöl - Yüzen Adalar
Bitlis - Ahlat Selçuklu Mezarlığı
Bolu - Abant Gölü
Burdur - Salda Gölü
Çanakkale - Truva Atı
Çankırı - Tuz Mağarası
Çorum - Hattuşaş
Denizli - Pamukkale Travertenleri
Diyarbakır - Tarihi On Gözlü Köprü
Edirne - Selimiye Camii
Elazığ - Harput Kalesi
Erzincan - Girlevik Şelalesi
Erzurum - Çifte Minareli Medrese
Eskişehir - Odunpazarı Evleri
Gaziantep - Tarihi Bakırcılar Çarşısı
Giresun - Giresun Kalesi
Gümüşhane - Karaca Mağarası
Hakkâri - Cilo Dağları
Hatay - Titus Tüneli
Isparta - Kuyucak Köyü Lavanta Bahçeleri
Mersin - Kızkalesi
İstanbul - Kız Kulesi
İzmir - Konak Saat Kulesi
Kars - Ani Ören Yeri
Kastamonu - Valla Kanyonu Seyir Terası
Kayseri - Erciyes Dağı
Kırklareli - Dupnisa Mağarası
Kırşehir - Cacabey Medresesi
Kocaeli - Kartepe
Konya - Mevlana Müzesi
Kütahya - Aizanoi Antik Kenti
Malatya - Levent Vadisi Seyir Terası
Manisa - Spil Dağı Milli Parkı
Kahramanmaraş - Tarihi Kahrama
Mardin - Eski Mardin Sokakları
Muğla - Bodrum Kalesi
Muş - Murat Köprüsü
Nevşehir - Kapadokya
Niğde - Gümüşler Manastırı
Ordu - Boztepe
Rize - Ayder Yaylası
Sakarya - Sapanca Gölü Kenarı
Samsun - Bandırma Vapuru Müzesi
Siirt - Tillo Kalesi Cam Seyir Terası
Sinop - Tarihi Sinop Cezaevi
Sivas - Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası
Tekirdağ - Uçmakdere
Tokat - Ballıca Mağarası
Trabzon - Sümela Manastırı
Tunceli - Munzur Vadisi Milli Parkı
Şanlıurfa - Balıklıgöl
Uşak - Ulubey Kanyonu
Van - Akdamar Adası
Yozgat - Yozgat Saat Kulesi
Zonguldak - Gökgöl Mağarası
Aksaray - Ihlara Vadisi
Bayburt - Baksi Müzesi
Karaman - Karaman Müzesi
Kırıkkale - Çeşnigir Köprüsü
Batman - Hasankeyf
Şırnak - Cudi Dağı
Bartın - Amasra Kalesi
Ardahan - Çıldır Gölü
Yalova - Yürüyen Köşk
Karabük - Safranbolu Tarihi Evleri
Kilis - Ravanda Kalesi
Osmaniye - Kastabala Antik Kenti
Düzce - Güzeldere Şelalesi