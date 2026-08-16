Türkiye'nin en fazla tescilli ilçeleri açıklandı: Zirvedeki isim şaşırttı

Anadolu'nun yüzyıllardır süregelen üretim kültürü ve zengin mutfak mirası, coğrafi işaret tescilleriyle korunmaya devam ediyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen yerel ürünler, hem bulundukları bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor hem de ekonomik değer oluşturuyor.