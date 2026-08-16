Anadolu'nun yüzyıllardır süregelen üretim kültürü ve zengin mutfak mirası, coğrafi işaret tescilleriyle korunmaya devam ediyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen yerel ürünler, hem bulundukları bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor hem de ekonomik değer oluşturuyor.
Türkiye'nin en fazla tescilli ilçeleri açıklandı: Zirvedeki isim şaşırttı
Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünleriyle öne çıkan ilçeleri belli oldu. Zeytinyağından peynire, sarımsaktan çileğe kadar birçok yerel lezzetin değerlendirildiği listede zirveye yerleşen ilçe dikkat çekerken, Anadolu'nun gastronomi zenginliği bir kez daha gözler önüne serildi.Kaynak: Haber Merkezi
Zeytinyağından peynire, domatesten sarımsağa kadar birçok ürünün yer aldığı listede, Türkiye'nin en fazla tescilli coğrafi işaretli ürüne sahip ilçeleri belli oldu.
İşte Türkiye'nin en fazla tescilli coğrafi işaretli ürüne sahip 10 ilçesi...
10. HÜYÜK (KONYA)
Hüyük Çileği
9. GEMLİK (BURSA)
Gemlik Zeytini
8. EZİNE (ÇANAKKALE)
Ezine Peyniri
7. ÇAĞLAYANCERİT (KAHRAMANMARAŞ)
Çağlayancerit Cevizi
6. BAYRAMİÇ (ÇANAKKALE)
Bayramiç Beyazı
5. AYAŞ (ANKARA)
Ayaş Domatesi
4. ANTAKYA (HATAY)
Antakya Künefesi
3. ARABAN (GAZİANTEP)
Araban Sarımsağı
2. EDREMİT (BALIKESİR)
Edremit Zeytinyağı
Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini
1. MİLAS (MUĞLA)
Milas Zeytinyağı
Milas Yağlı Zeytini