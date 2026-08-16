Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türkiye'nin en fazla tescilli ilçeleri açıklandı: Zirvedeki isim şaşırttı

Türkiye'nin en fazla tescilli ilçeleri açıklandı: Zirvedeki isim şaşırttı

Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünleriyle öne çıkan ilçeleri belli oldu. Zeytinyağından peynire, sarımsaktan çileğe kadar birçok yerel lezzetin değerlendirildiği listede zirveye yerleşen ilçe dikkat çekerken, Anadolu'nun gastronomi zenginliği bir kez daha gözler önüne serildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye'nin en fazla tescilli ilçeleri açıklandı: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 1

Anadolu'nun yüzyıllardır süregelen üretim kültürü ve zengin mutfak mirası, coğrafi işaret tescilleriyle korunmaya devam ediyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen yerel ürünler, hem bulundukları bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor hem de ekonomik değer oluşturuyor.

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Türkiye'nin en fazla tescilli ilçeleri açıklandı: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 2

Zeytinyağından peynire, domatesten sarımsağa kadar birçok ürünün yer aldığı listede, Türkiye'nin en fazla tescilli coğrafi işaretli ürüne sahip ilçeleri belli oldu.

İşte Türkiye'nin en fazla tescilli coğrafi işaretli ürüne sahip 10 ilçesi...

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Türkiye'nin en fazla tescilli ilçeleri açıklandı: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 3

10. HÜYÜK (KONYA)

Hüyük Çileği

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Türkiye'nin en fazla tescilli ilçeleri açıklandı: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 4

9. GEMLİK (BURSA)

Gemlik Zeytini

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Türkiye'nin en fazla tescilli ilçeleri açıklandı: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 5

8. EZİNE (ÇANAKKALE)

Ezine Peyniri

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Türkiye'nin en fazla tescilli ilçeleri açıklandı: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 6

7. ÇAĞLAYANCERİT (KAHRAMANMARAŞ)

Çağlayancerit Cevizi

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Türkiye'nin en fazla tescilli ilçeleri açıklandı: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 7

6. BAYRAMİÇ (ÇANAKKALE)

Bayramiç Beyazı

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Türkiye'nin en fazla tescilli ilçeleri açıklandı: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 8

5. AYAŞ (ANKARA)

Ayaş Domatesi

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Türkiye'nin en fazla tescilli ilçeleri açıklandı: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 9

4. ANTAKYA (HATAY)

Antakya Künefesi

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Türkiye'nin en fazla tescilli ilçeleri açıklandı: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 10

3. ARABAN (GAZİANTEP)

Araban Sarımsağı

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Türkiye'nin en fazla tescilli ilçeleri açıklandı: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 11

2. EDREMİT (BALIKESİR)


Edremit Zeytinyağı

Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini

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Türkiye'nin en fazla tescilli ilçeleri açıklandı: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 12

1. MİLAS (MUĞLA)

Milas Zeytinyağı

Milas Yağlı Zeytini

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