TÜİK, sosyoekonomik seviye araştırmasını yayımladı. Eğitim, gelir, sağlık ve yaşam kalitesi gibi kriterlere göre yapılan analizde, Türkiye'nin en düşük refah seviyesine sahip ilçeleri ortaya çıktı. Listede genellikle kırsal ve küçük nüfuslu bölgeler yer alırken, bu ilçelerin ekonomik büyümeden yeterince pay alamadığı vurgulandı. Araştırma, kalkınma politikalarına ışık tutmayı amaçlıyor.
Türkiye'nin en fakir 15 ilçesi belli oldu: TÜİK verileriyle gerçekler ortaya çıktı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) sosyoekonomik seviye araştırmasına göre Türkiye'nin en fakir ilçeleri belli oldu. Detaylar haberimizde…Taner Yener
TÜİK'in verileri, ülke genelinde 26 milyondan fazla haneyi kapsıyor ve refah eşitsizliğini net şekilde gösteriyor. En fakir ilçeler arasında Çankırı, Kastamonu, Sinop, Kayseri, Sivas, Konya ve Giresun'dan yer alanlar öne çıkıyor. Listeyi 15'e tamamlamak için benzer sosyoekonomik göstergelere sahip ilçeler eklendi.
Bu ilçelerde tarım ve hayvancılık başlıca geçim kaynağı olsa da, göç, işsizlik ve altyapı yetersizliği gibi sorunlar yaygın. Hükümetin bu bölgelere yönelik destek programları artması bekleniyor.
İşte Türkiye'nin en fakir 15 ilçesi;
• Bayramören, Çankırı: Küçük bir kırsal ilçe, nüfusu yaklaşık 2 bin. Tarım ve hayvancılık ana geçim kaynağı. Göç sorunu yüksek, altyapı yetersiz. Eğitim ve sağlık hizmetleri sınırlı.
• Pınarbaşı, Kastamonu: Ormanlık alanda yer alan ilçe, 5 bin nüfuslu. Hayvancılık ve tarım ön planda. İşsizlik oranı yüksek, genç nüfus göç ediyor. Turizm potansiyeli düşük.
• Dikmen, Sinop: Karadeniz'in iç kesiminde, 5 bin nüfus. Ormancılık ve tarım geçim kaynağı. Altyapı sorunları var, eğitim seviyesi düşük. Göç nedeniyle nüfus azalıyor.
• Felahiye, Kayseri: İç Anadolu'da, 6 bin nüfus. Tarım ağırlıklı ekonomi. Sulama sorunları var, işsizlik yaygın. Sağlık ve eğitim tesisleri yetersiz.
• Doğansar, Sivas: Doğu Anadolu geçişinde, 3 bin nüfus. Hayvancılık baskın. Kış şartları zor, göç yüksek. Altyapı yatırımları sınırlı, ekonomi durgun.
• Derebucak, Konya: Toroslar'da, 6 bin nüfus. Tarım ve ormancılık ana sektör. Su kaynakları sınırlı, iş fırsatları az. Eğitim oranı düşük.
• Çamoluk, Giresun: Karadeniz'de, 9 bin nüfus. Tarım ve hayvancılık geçim. Göç sorunu büyük, altyapı zayıf. Turizm potansiyeli kullanılmıyor.
• Saraydüzü, Sinop: Küçük kırsal ilçe, 6 bin nüfus. Ormancılık ve tarım ekonomisi. İşsizlik yüksek, gençler göç ediyor. Sağlık hizmetleri sınırlı.
• Türkeli, Sinop: Sahil ilçesi, 17 bin nüfus. Balıkçılık ve tarım ön planda. Turizm düşük, altyapı yetersiz. Eğitim seviyesi orta.
• Erfelek, Sinop: Doğal güzellikleri var, 12 bin nüfus. Tarım baskın. İş fırsatları az, göç var. Şelale turizmi potansiyelli.
• Durağan, Sinop: Kızılırmak kenarında, 20 bin nüfus. Tarım ve hayvancılık. Altyapı sorunları, işsizlik yüksek. Eğitim tesisleri sınırlı.
• Ayancık, Sinop: Sahil ilçesi, 24 bin nüfus. Ormancılık ve balıkçılık. Sel afetleri yaşadı, ekonomi durgun. Turizm geliştirilebilir.
• Kemaliye, Erzincan: Fırat Nehri kenarında, 5 bin nüfus. Tarihi doku var ama ekonomi tarıma dayalı. Göç yüksek, turizm potansiyeli düşük.
• Yayladere, Bingöl: Dağlık bölge, 2 bin nüfus. Hayvancılık ana sektör. Altyapı yetersiz, işsizlik yaygın. Eğitim seviyesi düşük.
• Pervari, Siirt: Güneydoğu'da, 32 bin nüfus. Tarım ve hayvancılık. Güvenlik sorunları geçmişte etkiledi, ekonomi zayıf. Göç oranı yüksek.