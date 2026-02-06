Yeniçağ Gazetesi
06 Şubat 2026 Cuma
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
ABD VE İRAN ARASINDAKİ GÖRÜŞME 'ŞİMDİLİK' SONA ERDİ
Anasayfa Ekonomi Türkiye’nin en değerli şirketleri belli oldu: QNB Finansbank devleri solladı

Türkiye’nin en değerli şirketleri belli oldu: QNB Finansbank devleri solladı

Türkiye’de halka açık şirketlerin piyasa değeri sıralaması güncellendi. 42 şirketin yer aldığı listede toplam piyasa değeri 244,10 milyar dolara ulaştı. Zirvede QNB Finansbank ve Aselsan yer alırken bankacılık ve sanayi ilk sıralarda yer aldı.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Türkiye’nin en değerli şirketleri belli oldu: QNB Finansbank devleri solladı - Resim: 1

Türkiye’de halka açık şirketlerin piyasa değeri sıralaması güncellendi. Toplam 42 şirketin yer aldığı listede, şirketlerin toplam piyasa değeri 244,10 milyar dolara ulaştı. Güncel borsa verilerine göre hazırlanan sıralama, Türkiye ekonomisinde bankacılık, savunma sanayii, enerji ve sanayi sektörlerinin ağırlığını bir kez daha ortaya koydu. Listede özellikle finans kuruluşlarının yüksek piyasa değerleriyle öne çıktığı görüldü.

1 10
Türkiye’nin en değerli şirketleri belli oldu: QNB Finansbank devleri solladı - Resim: 2

Piyasa değeri sıralamasında ilk sırada 38,74 milyar dolarla QNB Finansbank yer alırken, ikinci sıraya 30,42 milyar dolarlık değeriyle Aselsan yerleşti. Garanti Bankası, Koç Holding ve ENKA ilk beşi oluşturdu. İlk 10’da Tüpraş, Türkiye İş Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank ve BİM gibi güçlü şirketler dikkat çekerken; Ford Otosan, Turkcell, Türk Telekom, Coca-Cola İçecek ve Erdemir orta sıralarda yer aldı. Alt sıralarda ise tekstil, tarım, kimya ve teknoloji sektörlerinden şirketler bulunuyor.

2 10
Türkiye’nin en değerli şirketleri belli oldu: QNB Finansbank devleri solladı - Resim: 3

İşte sırayla şirketlerin piyasa değeri

1. QNB Finansbank 38.74 milyar dolar

2. Aselsan 30.42 milyar dolar

3. GarantiBank 14.21 milyar dolar

4. Koç Holding 11.42 milyar dolar

5. ENKA 10.88 milyar dolar

3 10
Türkiye’nin en değerli şirketleri belli oldu: QNB Finansbank devleri solladı - Resim: 4

6. Türkiye Petrol Rafinerileri 9.75 milyar dolar

7. Türkiye Is Bankasi 9.00 milyar dolar

8. Turkish Airlines 8.92 milyar dolar

9. Akbank 8.91 milyar dolar

10. BİM Birleşik Mağazalar 8.55 milyar dolar

4 10
Türkiye’nin en değerli şirketleri belli oldu: QNB Finansbank devleri solladı - Resim: 5

11. Ford Otosan 8.25 milyar dolar

12. Yapı Kredi 7.28 milyar dolar

13. Halkbank 6.82 milyar dolar

14. Turkcell 5.06 milyar dolar

15. VakıfBank 4.87 milyar dolar

5 10
Türkiye’nin en değerli şirketleri belli oldu: QNB Finansbank devleri solladı - Resim: 6

16. Türk Telekom 4.82 milyar dolar

17. Sabancı Holding 4.47 milyar dolar

18. Coca-Cola İçecek 4.37 milyar dolar

19. Erdemir 3.98 milyar dolar

20. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası 3.23 milyar dolar

6 10
Türkiye’nin en değerli şirketleri belli oldu: QNB Finansbank devleri solladı - Resim: 7

21. Koza Gold 2.96 milyar dolar

22. GÜBRETAŞ 2.84 milyar dolar

23. OYAK Çimento 2.77 milyar dolar

24. Şişecam 2.73 milyar dolar

25. TAV Airports Holding 2.64 milyar dolar

7 10
Türkiye’nin en değerli şirketleri belli oldu: QNB Finansbank devleri solladı - Resim: 8

26. Enerjisa Enerji 2.61 milyar dolar

27. QNB Finans Finansal Kiralama 2.58 milyar dolar

28. İsdemir 2.53 milyar dolar

29. Migros Ticaret A.S. 2.50 milyar dolar

30. Sasa Polyester 2.35 milyar dolar

8 10
Türkiye’nin en değerli şirketleri belli oldu: QNB Finansbank devleri solladı - Resim: 9

31. Efes Beverage Group 2.33 milyar dolar

32. Pegasus Airlines 2.28 milyar dolar

33. Türkiye Kalkınma 2.17 milyar dolar

34. Aksa Energy 1.91 milyar dolar

35. Arçelik 1.57 milyar dolar

9 10
Türkiye’nin en değerli şirketleri belli oldu: QNB Finansbank devleri solladı - Resim: 10

36. Is Yatirim Menkul Degerler 1.46 milyar dolar

37. Mavi Giyim 0.85 milyar dolar

38. Hektaş 0.56 milyar dolar

39. Marti Technologies 0.17 milyar dolar

40. Cimbeton 78.39 milyon dolar

41. İşbir Holding 61.03 milyon dolar

42. Söktas Tekstil 44.59 milyon dolar

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro