Türkiye’nin en değerli şirketleri belli oldu: QNB Finansbank devleri solladı

Piyasa değeri sıralamasında ilk sırada 38,74 milyar dolarla QNB Finansbank yer alırken, ikinci sıraya 30,42 milyar dolarlık değeriyle Aselsan yerleşti. Garanti Bankası, Koç Holding ve ENKA ilk beşi oluşturdu. İlk 10’da Tüpraş, Türkiye İş Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank ve BİM gibi güçlü şirketler dikkat çekerken; Ford Otosan, Turkcell, Türk Telekom, Coca-Cola İçecek ve Erdemir orta sıralarda yer aldı. Alt sıralarda ise tekstil, tarım, kimya ve teknoloji sektörlerinden şirketler bulunuyor.