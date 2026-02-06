Türkiye’de halka açık şirketlerin piyasa değeri sıralaması güncellendi. Toplam 42 şirketin yer aldığı listede, şirketlerin toplam piyasa değeri 244,10 milyar dolara ulaştı. Güncel borsa verilerine göre hazırlanan sıralama, Türkiye ekonomisinde bankacılık, savunma sanayii, enerji ve sanayi sektörlerinin ağırlığını bir kez daha ortaya koydu. Listede özellikle finans kuruluşlarının yüksek piyasa değerleriyle öne çıktığı görüldü.
Türkiye’nin en değerli şirketleri açıklandı: Bankacılık ve sanayi ön sıralarda
Piyasa değeri sıralamasında ilk sırada 38,74 milyar dolarla QNB Finansbank yer alırken, ikinci sıraya 30,42 milyar dolarlık değeriyle Aselsan yerleşti. Garanti Bankası, Koç Holding ve ENKA ilk beşi oluşturdu. İlk 10’da Tüpraş, Türkiye İş Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank ve BİM gibi güçlü şirketler dikkat çekerken; Ford Otosan, Turkcell, Türk Telekom, Coca-Cola İçecek ve Erdemir orta sıralarda yer aldı. Alt sıralarda ise tekstil, tarım, kimya ve teknoloji sektörlerinden şirketler bulunuyor.
İşte sırayla şirketlerin piyasa değeri
1. QNB Finansbank 38.74 milyar dolar
2. Aselsan 30.42 milyar dolar
3. GarantiBank 14.21 milyar dolar
4. Koç Holding 11.42 milyar dolar
5. ENKA 10.88 milyar dolar
6. Türkiye Petrol Rafinerileri 9.75 milyar dolar
7. Türkiye Is Bankasi 9.00 milyar dolar
8. Turkish Airlines 8.92 milyar dolar
9. Akbank 8.91 milyar dolar
10. BİM Birleşik Mağazalar 8.55 milyar dolar
11. Ford Otosan 8.25 milyar dolar
12. Yapı Kredi 7.28 milyar dolar
13. Halkbank 6.82 milyar dolar
14. Turkcell 5.06 milyar dolar
15. VakıfBank 4.87 milyar dolar
16. Türk Telekom 4.82 milyar dolar
17. Sabancı Holding 4.47 milyar dolar
18. Coca-Cola İçecek 4.37 milyar dolar
19. Erdemir 3.98 milyar dolar
20. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası 3.23 milyar dolar
21. Koza Gold 2.96 milyar dolar
22. GÜBRETAŞ 2.84 milyar dolar
23. OYAK Çimento 2.77 milyar dolar
24. Şişecam 2.73 milyar dolar
25. TAV Airports Holding 2.64 milyar dolar
26. Enerjisa Enerji 2.61 milyar dolar
27. QNB Finans Finansal Kiralama 2.58 milyar dolar
28. İsdemir 2.53 milyar dolar
29. Migros Ticaret A.S. 2.50 milyar dolar
30. Sasa Polyester 2.35 milyar dolar
31. Efes Beverage Group 2.33 milyar dolar
32. Pegasus Airlines 2.28 milyar dolar
33. Türkiye Kalkınma 2.17 milyar dolar
34. Aksa Energy 1.91 milyar dolar
35. Arçelik 1.57 milyar dolar
36. Is Yatirim Menkul Degerler 1.46 milyar dolar
37. Mavi Giyim 0.85 milyar dolar
38. Hektaş 0.56 milyar dolar
39. Marti Technologies 0.17 milyar dolar
40. Cimbeton 78.39 milyon dolar
41. İşbir Holding 61.03 milyon dolar
42. Söktas Tekstil 44.59 milyon dolar