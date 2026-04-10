Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu"na göre, Türkiye’nin iletişim trafiği ve alışkanlıkları netleşti. Geçen yılın son çeyreğini kapsayan verilere göre, kısa numara kullanımında zirve değişmedi.

TELEFONUN BAŞINDA EN ÇOK "SAĞLIK" İÇİN BEKLEDİK

Türkiye’deki tüm mobil operatör kullanıcılarının en çok tuşladığı numara, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) olan 182 oldu. Üç büyük operatörün (Turkcell, Vodafone, Türk Telekom) aboneleri, hastane randevusu almak için telefonlara sarılırken; MHRS’yi acil durum ve belediye hizmetleri takip etti.

Kısa numara trafiğinde öne çıkan diğer kurumlar şunlar oldu:

112 Sıhhi İmdat

186 Elektrik Arıza

153 Alo Zabıta / Büyükşehir ve Belediye İletişim Merkezleri

185 Su Arıza

SMS HALA HAYATIMIZDA: 5,2 MİLYAR MESAJ

Dijitalleşen dünyaya rağmen geleneksel mesajlaşma yöntemleri de kullanılmaya devam ediyor. Aynı dönemde Türkiye genelinde toplamda 5,2 milyar kısa mesaj (SMS) ve 23,3 milyon multimedya mesajı (MMS) gönderimi gerçekleştirildi.

İLETİŞİMDE "ALMANYA" HATTI ZİRVEDE

Uluslararası iletişim trafiğinde hem sabit hem de mobil hatlarda en yoğun etkileşim Almanya ile yaşandı.

Sabit Hatlarda: En fazla trafik gönderilen ülke Almanya olurken; İngiltere, Hollanda, ABD ve İran listenin üst sıralarında yer aldı. En çok trafik alınan ülkelerde ise Almanya'yı Fransa ve Hollanda izledi.

Mobil Hatlarda: En çok trafik gönderilen ülke yine Almanya olarak kaydedilirken, en fazla trafik alınan nokta ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) oldu.