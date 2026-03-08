Listenin ikinci sırasında Gülşen bulunurken onu sırasıyla Hande Yener, Sertab Erener ve Ebru Gündeş takip etti. Bu beş isim, Türkiye müzik sahnesinde yıllardır etkisini sürdüren güçlü kadın sanatçılar olarak öne çıktı.

İlk 10’un devamında farklı müzik tarzlarını temsil eden sanatçılar dikkat çekti. Altıncı sırada Simge yer alırken onu Zeynep Bastık izledi. Kendine özgü tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Melike Şahin sekizinci sırada yer aldı.

Listenin dokuzuncu sırasında ise küresel müzik sahnesinin öne çıkan isimlerinden Billie Eilish bulunuyor. Böylece Eilish, listede yer alan tek uluslararası kadın sanatçı olarak dikkat çekti. İlk 10’u ise yıllardır hit şarkılarıyla farklı kuşaklara ulaşan Yıldız Tilbe tamamladı.

Spotify’ın paylaştığı verilere göre son bir yılda dinlenme sayısını yüzde 7 binin üzerinde artıran Manifest önemli bir yükseliş gösterdi. Öte yandan Ebru Gündeş ve Şebnem Ferah da dinlenme oranlarında yüzde 80’in üzerindeki artışla dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Spotify verilerine göre Türkiye’de tüm zamanların en çok dinlenen kadın sanatçıları:

Sezen Aksu

Gülşen

Hande Yener

Sertab Erener

Ebru Gündeş

Simge

Zeynep Bastık

Melike Şahin

Billie Eilish

Yıldız Tilbe