Yeniçağ Gazetesi
25 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam Türkiye'nin en büyüleyici 17 noktası

Türkiye'nin en büyüleyici 17 noktası

Türkiye'de birçok yer doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla büyülemeye devam ediyor. İşte mutlaka ziyaret edilmesi gereken Türkiye'nin en büyüleyici 17 noktası...

Dilek Taşdemir Derleyen: Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Türkiye'nin en büyüleyici 17 noktası - Resim: 1

Bembeyaz traverten teraslarıyla dünyaca ünlü Denizli'de bulunan Pamukkale Travertenleri

1 17
Türkiye'nin en büyüleyici 17 noktası - Resim: 2

Peri bacaları ve balon turlarıyla ünlü Kapadokya

2 17
Türkiye'nin en büyüleyici 17 noktası - Resim: 3

Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz

3 17
Türkiye'nin en büyüleyici 17 noktası - Resim: 4

Antalya-Muğla sınırını çizen Eşen Çayının kolu olan Karaçay'ın oluşturduğu Saklıkent Kanyonu

4 17
Türkiye'nin en büyüleyici 17 noktası - Resim: 5

Trabzon ilinde yer alan bir heyelan set gölü olan Uzungöl

5 17
Türkiye'nin en büyüleyici 17 noktası - Resim: 6

Türkiye'nin kuzeyinde, Doğu Karadeniz sahili boyunca uzanan bir dağ sırası olan Kaçkar Dağları

6 17
Türkiye'nin en büyüleyici 17 noktası - Resim: 7

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili Salda Gölü

7 17
Türkiye'nin en büyüleyici 17 noktası - Resim: 8

Türkiye'nin Adıyaman ilinde yer alan 2.150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı

8 17
Türkiye'nin en büyüleyici 17 noktası - Resim: 9

Aksaray İli Güzelyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan Ihlara Vadisi dünya üzerindeki kanyonlar arasında önemli bir yere sahip olan Ihlara Vadisi

9 17
Türkiye'nin en büyüleyici 17 noktası - Resim: 10

Rafting, araçla safari gibi etkinlikler yapılan Antalya'daki Manavgat Şelalesi

10 17
Türkiye'nin en büyüleyici 17 noktası - Resim: 11

Antalya'nın benzersiz doğa harikalarından biri olan Düden Şelalesi

11 17
Türkiye'nin en büyüleyici 17 noktası - Resim: 12

Dünyanın en büyük mağaraları arasında yer alan Tokat'taki Ballıca Mağarası

12 17
Türkiye'nin en büyüleyici 17 noktası - Resim: 13

Bolu ilinin Mudurnu ilçesindeki bir heyelan set gölü olan Abant Gölü

13 17
Türkiye'nin en büyüleyici 17 noktası - Resim: 14

Yahudilik ve Hristiyanlık inançlarına göre Büyük Tufan'dan sonra Nuh'un gemisine ev sahipliği yapması dolayısıyla efsanevi özelliği olan Ağrı Dağı

14 17
Türkiye'nin en büyüleyici 17 noktası - Resim: 15

Adı antik Grek mitolojisinde İda olarak geçen Kaz dağları Zeus'un doğum yeri olarak da bilinir. Grek mitolojisindeki birçok efsanede kendine yer bulan Kazdağları aynı zaman da Zeus'un ünlü Truva savaşını izlediği yer Kaz Dağları

15 17
Türkiye'nin en büyüleyici 17 noktası - Resim: 16

Dünyanın en eski katedrali... Yapıldığı dönemden itibaren yaklaşık bin yıl boyunca (1520'de İspanya'daki Sevilla Katedrali'nin inşaatı tamamlanana dek) dünyanın en büyük katedrali unvanına sahip Ayasofya

16 17
Türkiye'nin en büyüleyici 17 noktası - Resim: 17

Osmanlı sultanlarının ikametgâhı, devletin yönetim ve eğitim merkezi olan Topkapı Sarayı

17 17
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro