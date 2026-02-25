Bembeyaz traverten teraslarıyla dünyaca ünlü Denizli'de bulunan Pamukkale Travertenleri
Türkiye'nin en büyüleyici 17 noktası
Türkiye'de birçok yer doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla büyülemeye devam ediyor. İşte mutlaka ziyaret edilmesi gereken Türkiye'nin en büyüleyici 17 noktası...Derleyen: Dilek Taşdemir
Peri bacaları ve balon turlarıyla ünlü Kapadokya
Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz
Antalya-Muğla sınırını çizen Eşen Çayının kolu olan Karaçay'ın oluşturduğu Saklıkent Kanyonu
Trabzon ilinde yer alan bir heyelan set gölü olan Uzungöl
Türkiye'nin kuzeyinde, Doğu Karadeniz sahili boyunca uzanan bir dağ sırası olan Kaçkar Dağları
Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili Salda Gölü
Türkiye'nin Adıyaman ilinde yer alan 2.150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı
Aksaray İli Güzelyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan Ihlara Vadisi dünya üzerindeki kanyonlar arasında önemli bir yere sahip olan Ihlara Vadisi
Rafting, araçla safari gibi etkinlikler yapılan Antalya'daki Manavgat Şelalesi
Antalya'nın benzersiz doğa harikalarından biri olan Düden Şelalesi
Dünyanın en büyük mağaraları arasında yer alan Tokat'taki Ballıca Mağarası
Bolu ilinin Mudurnu ilçesindeki bir heyelan set gölü olan Abant Gölü
Yahudilik ve Hristiyanlık inançlarına göre Büyük Tufan'dan sonra Nuh'un gemisine ev sahipliği yapması dolayısıyla efsanevi özelliği olan Ağrı Dağı
Adı antik Grek mitolojisinde İda olarak geçen Kaz dağları Zeus'un doğum yeri olarak da bilinir. Grek mitolojisindeki birçok efsanede kendine yer bulan Kazdağları aynı zaman da Zeus'un ünlü Truva savaşını izlediği yer Kaz Dağları
Dünyanın en eski katedrali... Yapıldığı dönemden itibaren yaklaşık bin yıl boyunca (1520'de İspanya'daki Sevilla Katedrali'nin inşaatı tamamlanana dek) dünyanın en büyük katedrali unvanına sahip Ayasofya
Osmanlı sultanlarının ikametgâhı, devletin yönetim ve eğitim merkezi olan Topkapı Sarayı