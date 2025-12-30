TMSF’nin kayyum olarak görev yaptığı Tekirova Turizm Yatırımları AŞ’ye ait varlıklardan oluşan Tekirova Turizm Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa çıkarıldı. Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan bu varlık için belirlenen muhammen bedel 5,95 milyar TL olurken, ihale tarihi 18 Şubat olarak duyuruldu. İhale ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Tekirova Mahallesi'nde turizm amaçlı kullanılan tesisleri kapsayan ihaleye katılmak isteyen yatırımcıların 595 milyon TL teminat yatırması gerekiyor.

SAHİBİ TUTUKLANMIŞTI

Rusya ve Slovak Cumhuriyeti vatandaşı iş insanlarından Türkiye’ye yatırım yapma vaadi ile 197 milyon euro para aldıkları iddiasıyla tutuklanan Çeçen asıllı Rus iş insanı İsmail Lepiev'e ait şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.

Tekirova Turizm Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, kayyum atanan Prince Group bünyesinde yer alıyordu. İktisadi bütünlük Türkiye’nin en büyük otellerinden birini bünyesinde barındırıyor.

BİR OTEL DAHA SATIŞTI

Öte yandan İzmir’in Seferihisar ilçesindeki Royal Teos Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü de TMSF tarafından ihale yoluyla satışa sunulacak. Prs Otelcilik Turizm Taşımacılık ve İnşaat Ticaret AŞ’ye ait varlıklardan oluşturulan otel için 4,6 milyar TL muhammen bedel belirlendi. Bu ihalenin ise 11 Şubat’ta yapılması planlanıyor.