Küresel bakır fiyatlarındaki artışın ardından, Kastamonu’da bulunan Türkiye’nin en büyük açık ocak bakır madeninin sahiplerinin olası bir satış için hazırlık yaptığı öne sürüldü. Bloomberg’in haberine göre, maden sahipleri bu süreçte Goldman Sachs ile çalışıyor.

Haberde, tesis sahiplerinin şirketin satışını da içeren stratejik seçenekleri değerlendirmeye başladığı belirtiliyor. Küresel emtia piyasasında bakırın değer kazanmasıyla birlikte, madenin cazibesinin arttığı vurgulanıyor.

Bloomberg, görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu ve satışın kesinleşmiş bir karar olmadığını aktarırken, tarafların piyasa koşullarına göre farklı seçenekleri değerlendirdiğini belirtti. Şu ana kadar maden sahiplerinden veya yetkili kurumlardan resmi bir açıklama yapılmadı.