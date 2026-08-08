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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün günlük bazda 1 milyon 230 bin 519 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 208 bin 848 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

TÜKETİMDE ZİRVE VE DİP SAATLER

Saatlik verilere göre en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 449 megavatsaatle saat 15.00’te, en düşük tüketim ise 40 bin 476 megavatsaatle saat 06.00’da gerçekleşti.

ÜRETİMDE HİDROELEKTRİK ZİRVEDE

Elektrik üretiminde kaynaklara göre dağılımda ilk sırayı:

Yüzde 21,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri

Yüzde 19,1 ile ithal kömür santralleri

Yüzde 15,4 ile doğal gaz santralleri aldı.

İhracat ithalatı katladı

Türkiye, dün 23 bin 617 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 2 bin 25 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

ENERJİ DENGESİ YAKINDAN İZLENİYOR

Günlük üretim ve tüketim verileri, Türkiye’nin enerji arz-talep dengesinde üretimin önde olduğunu gösterirken, saatlik tüketim dalgalanmaları da dikkat çekmeye devam ediyor.