Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), günlük elektrik üretim ve tüketim verilerini açıkladı. Verilere göre, elektrik üretimi tüketimin üzerinde gerçekleşti.
ÜRETİM TÜKETİMİ GEÇTİ
Türkiye’de dün:
1 milyon 158 bin 75 megavatsaat elektrik üretildi
1 milyon 154 bin 509 megavatsaat tüketim gerçekleşti
En yüksek tüketim 15.00’te
Saatlik bazda tüketim verileri:
En yüksek: 55 bin 76 megavatsaat (15.00)
En düşük: 37 bin 879 megavatsaat (06.00)
ÜRETİMDE LİDER HİDROELEKTRİK
Elektrik üretiminde kaynaklara göre dağılımda:
Yüzde 22,5: Barajlı hidroelektrik santralleri
Yüzde 19,5: İthal kömür santralleri
Yüzde 15,2: Güneş enerjisi santralleri
İHRACAT İTHALATI GEÇTİ
Türkiye’nin elektrik ticareti verilerine göre:
6 bin 534 megavatsaat ihracat
3 bin 136 megavatsaat ithalat yapıldı
Veriler, Türkiye’nin elektrik üretiminde güçlü seyrini koruduğunu ve gün genelinde arz fazlası oluştuğunu ortaya koydu.