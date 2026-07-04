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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), günlük elektrik üretim ve tüketim verilerini açıkladı. Verilere göre, elektrik üretimi tüketimin üzerinde gerçekleşti.

ÜRETİM TÜKETİMİ GEÇTİ

Türkiye’de dün:

1 milyon 158 bin 75 megavatsaat elektrik üretildi

1 milyon 154 bin 509 megavatsaat tüketim gerçekleşti

En yüksek tüketim 15.00’te

Saatlik bazda tüketim verileri:

En yüksek: 55 bin 76 megavatsaat (15.00)

En düşük: 37 bin 879 megavatsaat (06.00)

ÜRETİMDE LİDER HİDROELEKTRİK

Elektrik üretiminde kaynaklara göre dağılımda:

Yüzde 22,5: Barajlı hidroelektrik santralleri

Yüzde 19,5: İthal kömür santralleri

Yüzde 15,2: Güneş enerjisi santralleri

İHRACAT İTHALATI GEÇTİ

Türkiye’nin elektrik ticareti verilerine göre:

6 bin 534 megavatsaat ihracat

3 bin 136 megavatsaat ithalat yapıldı

Veriler, Türkiye’nin elektrik üretiminde güçlü seyrini koruduğunu ve gün genelinde arz fazlası oluştuğunu ortaya koydu.