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Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 Millî Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim raporu, Türkiye’de eğitim sisteminin mevcut görünümüne ilişkin güncel verileri ortaya koydu. Rapora göre yeni eğitim öğretim yılında okul öncesinden ortaöğretime kadar 17 milyon 704 bin 308 öğrenci örgün eğitim kapsamında yer aldı. Aynı dönemde toplam öğretmen sayısı 1 milyon 211 bin 799’a, derslik sayısı ise 769 bin 933’e yükseldi.

Türkiye genelinde 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde eğitim gören toplam öğrenci sayısı 17 milyon 704 bin 308 olarak kayıtlara geçti. Öğrencilerin 9 milyon 89 bin 93’ünü erkekler, 8 milyon 615 bin 215’ini ise kız öğrenciler oluşturdu.

Öğrencilerin eğitim türlerine göre dağılımında resmî kurumlar ilk sırada yer aldı. Buna göre 15 milyon 167 bin 794 öğrenci resmî okullarda eğitim görürken, 1 milyon 485 bin 21 öğrenci özel eğitim kurumlarını tercih etti. Açık öğretim kurumlarında bulunan öğrenci sayısı ise 1 milyon 51 bin 493 oldu.

Örgün eğitim kapsamındaki öğrencilerin kademelere göre dağılımına bakıldığında okul öncesinde 1 milyon 739 bin 723, ilkokulda 5 milyon 408 bin 899, ortaokulda 5 milyon 307 bin 934 ve ortaöğretimde 5 milyon 247 bin 752 öğrencinin eğitim aldığı görüldü.

Ortaöğretimdeki toplam 5 milyon 247 bin 752 öğrencinin 3 milyon 46 bin 666’sı genel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gördü. Mesleki ve teknik ortaöğretimde 1 milyon 736 bin 473 öğrenci bulunurken, Anadolu imam hatip liselerinde eğitim alanların sayısı 464 bin 613 olarak açıklandı.

ÖĞRETMEN SAYISI 1,2 MİLYONU GEÇTİ

Yeni eğitim öğretim yılında örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin sayısı 1 milyon 170 bin 320’ye ulaştı. Yaygın eğitim kurumları ile diğer birimlerde görev yapan 41 bin 479 öğretmenin de eklenmesiyle eğitim sistemindeki toplam öğretmen sayısı 1 milyon 211 bin 799 olarak hesaplandı.

Toplam öğretmenlerin 1 milyon 67 bin 218’i resmî okullar ve kurumlarda görev yaptı. Özel okullar ile diğer özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmen sayısı ise 144 bin 581 oldu.

DERSLİK SAYISINDA 16 BİNDEN FAZLA ARTIŞ

2025-2026 eğitim öğretim yılında örgün eğitim hizmeti veren okul sayısı 75 bin 12’ye çıktı. Bu kurumların 59 bin 914’ü resmî, 15 bin 94’ü özel okuldan oluşurken, açık öğretim kapsamında hizmet veren okul sayısı 4 olarak kaydedildi.

Eğitim kurumlarının kademelere göre dağılımında 18 bin 636 okul öncesi eğitim kurumu bulunurken ilkokul sayısı 25 bin oldu. Ortaokulların sayısı 18 bin 977, ortaöğretim kurumlarının sayısı ise 12 bin 399 olarak belirlendi.

Örgün eğitim kurumlarında kullanılan derslik sayısı toplam 769 bin 933’e yükseldi. Bu dersliklerin 631 bin 736’sı resmî okullarda, 138 bin 197’si ise özel okullarda hizmet verdi.

EĞİTİM ORTAMLARINA İLİŞKİN GÖSTERGELER

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında ilkokullarda 17, ortaokullarda 13, ortaöğretimde ise 12 öğrenci olduğu belirlendi. Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 19, ortaokullarda 25, ortaöğretimde 21 olarak hesaplandı.

OKULLAŞMA ORANLARINDA SON DURUM

2025-2026 eğitim öğretim döneminde 5 yaş grubundaki okullaşma oranı yüzde 84,14 olarak gerçekleşti. İlkokul çağındaki 6-9 yaş grubunda oran yüzde 98,46’ya, 10-13 yaş arasındaki ortaokul çağ grubunda ise yüzde 98,16’ya ulaştı.

14-17 yaş grubunu kapsayan ortaöğretim çağ nüfusundaki okullaşma oranı da yüzde 87,09 seviyesine yükseldi.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan verilere ve Bir Bakışta Eğitim 2025 raporuna göre Türkiye’de 6-14 yaş grubunda okullaşma oranı, çağ nüfusunun neredeyse tamamını kapsayacak düzeyde bulunuyor. Bu oran OECD ortalamasına yakın bir görünüm sergiliyor.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN ORANI YÜKSELDİ

Örgün ortaöğretimde mesleki ve teknik eğitimin toplam içindeki payında da artış kaydedildi. 2024-2025 eğitim öğretim yılında yüzde 37,56 olan oran, 2025-2026 döneminde yüzde 39,51’e çıktı.

Mesleki açık öğretim dâhil olmak üzere mesleki ve teknik ortaöğretimde eğitim alan öğrenci sayısı da bir önceki eğitim öğretim dönemine göre yükseldi. Öğrenci sayısı 1 milyon 681 bin 100’den 1 milyon 736 bin 473’e ulaştı.

EĞİTİM DESTEĞİNDEN YARARLANAN ÖĞRENCİ SAYISI ARTTI

Öğrencilere sağlanan eğitim destekleri kapsamında burs alanların sayısında da artış görüldü. 2025-2026 eğitim öğretim yılında burs desteğinden yararlanan öğrenci sayısı 345 bin 112 olarak açıklandı.

İlk ve ortaöğretim seviyesinde taşıma yoluyla eğitim hizmetinden yararlanan öğrenci sayısı toplam 765 bin 728’e ulaştı. Özel eğitim alanında taşıma hizmetinden yararlanan öğrenci sayısı ise önceki dönemdeki 136 bin 12 seviyesinden 150 bin 405’e yükseldi.

Barınma hizmetleri kapsamında faaliyet gösteren pansiyonların sayısı 2 bin 852 olarak kaydedildi. Bu pansiyonlarda yaklaşık 500 bin öğrenci için barınma imkânı sağlandı. Açıklanan veriler, eğitim hizmetlerine ilişkin erişim ve destek göstergelerindeki mevcut durumu ortaya koydu.