Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre, İstanbul’un sağlık tarihinde kritik öneme sahip iki eski hastane yerleşkesi özelleştirme kapsamına alındı. Karar doğrultusunda, Kadıköy’deki eski Koşuyolu Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi ile Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi arazileri satışa çıkarılacak.

GELİR SAĞLIK YATIRIMLARINA AKTARILACAK

Gazete Diken'de Mesude Demir'in özel haberine göre; 17 Mart tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen kararda, bu taşınmazların özelleştirilmesinden elde edilecek gelirin kullanım planı da netleşti. Satıştan sağlanan kaynak, gerekli giderler düşüldükten sonra Sağlık Bakanlığı’nın yeni sağlık tesisi finansmanları ve yenileme yatırımlarında kullanılmak üzere hazineye devredilecek.

İLK KALP NAKLİNİN YAPILDIĞI TARİHİ YERLEŞKE

Halen Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) İstanbul Yerleşkesi olarak kullanılan eski Koşuyolu Hastanesi, yaklaşık 21 bin metrekarelik devasa bir alana sahip. Arazinin en dikkat çeken unsuru ise bünyesinde barındırdığı 19. yüzyıldan kalma tarihi İbrahim Fehmi Paşa Köşkü ve korunmuş yeşil alanı.

Tıbbi açıdan büyük bir mirası temsil eden hastane, 1989 yılında Türkiye’nin (hastanın yaşadığı) ilk başarılı kalp nakline ev sahipliği yapmıştı. Cumhuriyet döneminde göğüs hastalıkları merkezi olarak hizmet veren yapı, daha sonra Kartal’daki yeni modern binasına taşınmıştı.

KARTAL YAVUZ SELİM’DEN GERİYE SADECE ARSA KALDI

Özelleştirme listesindeki diğer alan olan Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi ise 1966 yılından bu yana sağlık hizmeti veriyordu. Meslek hastalıkları merkezi ve SSK hastanesi evrelerinden geçen tesis, 2017 yılında Tuzla Devlet Hastanesi ile birleştirilmişti. Geçtiğimiz yıl (2024) bina tamamen yıkılmış olup, şu an boş arazi statüsünde bulunuyor.

"SAĞLIK VE BİLİM MİRASI KORUNMALI"

Karara yönelik sivil toplum kuruluşlarından ise itirazlar yükseliyor. Validebağ Gönüllüleri Derneği Başkanı Neşe Şahna, eski Koşuyolu Hastanesi’nin sıradan bir gayrimenkul olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Şahna, alanın Türkiye’nin sağlık ve bilim hafızası olduğunu belirterek bölgenin tarihsel dokusuyla birlikte korunması gerektiği çağrısında bulundu.