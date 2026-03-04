Yeniçağ Gazetesi
04 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul
Anasayfa Gündem Türkiye’nin düşmanı kim, tehdit olarak görülen ülke hangisi?

Türkiye’nin düşmanı kim, tehdit olarak görülen ülke hangisi?

Asal Araştırma’nın 26 ilde gerçekleştirdiği ankette katılımcılara, bazı ülkelerin Türkiye ile ilişkilerine dair görüşleri soruldu. Sonuçlarda beş ülke öne çıktı.

Abdullah Kerzi Derleyen: Abdullah Kerzi
Türkiye’nin düşmanı kim, tehdit olarak görülen ülke hangisi? - Resim: 1

Asal Araştırma, 13-21 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 15 kişiyle gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırma, Türk kamuoyunun dış politika algısına dair çarpıcı bir tablo ortaya koydu.

1 9
Türkiye’nin düşmanı kim, tehdit olarak görülen ülke hangisi? - Resim: 2

Katılımcılara, “Aşağıdaki ülkelerin Türkiye ile ilişkileri hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltildi.

2 9
Türkiye’nin düşmanı kim, tehdit olarak görülen ülke hangisi? - Resim: 3

İsrail İlk Sırada

Araştırmada en dikkat çekici sonuç, katılımcıların büyük bölümünün İsrail yanıtını vermesi oldu.

3 9
Türkiye’nin düşmanı kim, tehdit olarak görülen ülke hangisi? - Resim: 4

ABD ikinci sırada yer alırken, Yunanistan üçüncü sırada gösterildi.

4 9
Türkiye’nin düşmanı kim, tehdit olarak görülen ülke hangisi? - Resim: 5

Listede İran dördüncü, Rusya ise beşinci sırada yer aldı.

5 9
Türkiye’nin düşmanı kim, tehdit olarak görülen ülke hangisi? - Resim: 6

Listede Fransa altıncı sırada yer aldı.

6 9
Türkiye’nin düşmanı kim, tehdit olarak görülen ülke hangisi? - Resim: 7

Listede Almanya yedinci sırada yer aldı.

7 9
Türkiye’nin düşmanı kim, tehdit olarak görülen ülke hangisi? - Resim: 8

Listede İtalya sekizinci sırada yer aldı.

8 9
Türkiye’nin düşmanı kim, tehdit olarak görülen ülke hangisi? - Resim: 9

Listenin son sıralarında ise Çin, Japonya, Azerbaycan yer aldı.

9 9
Kaynak: Haber Merkezi
