Türkiye’nin düşmanı kim, tehdit olarak görülen ülke hangisi?

Asal Araştırma, 13-21 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 15 kişiyle gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
Araştırma, Türk kamuoyunun dış politika algısına dair çarpıcı bir tablo ortaya koydu.
Katılımcılara, “Aşağıdaki ülkelerin Türkiye ile ilişkileri hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltildi.
İsrail İlk Sırada
Araştırmada en dikkat çekici sonuç, katılımcıların büyük bölümünün İsrail yanıtını vermesi oldu.
ABD ikinci sırada yer alırken, Yunanistan üçüncü sırada gösterildi.
Listede İran dördüncü, Rusya ise beşinci sırada yer aldı.
Listede Fransa altıncı sırada yer aldı.
Listede Almanya yedinci sırada yer aldı.
Listede İtalya sekizinci sırada yer aldı.
Listenin son sıralarında ise Çin, Japonya, Azerbaycan yer aldı.