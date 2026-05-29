Türkiye, 24 yıl aradan sonra tarihi bir başarıya imza atarak Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etti.

D Grubu’nda yer alacak olan A Milli Futbol Takımı, Paraguay, Avustralya ve ev sahibi ABD ile mücadele edecek. “Bizim Çocuklar”, turnuvadaki ilk maçına 14 Haziran’da TSİ 07.00’de Avustralya karşısında çıkacak.

Amerika'daki BC Palace Stadyumu'nda oynanacak olan Avustralya-Türkiye karşılaşması, Kaş’taki Antiphellos Antik Tiyatrosu’nda kurulacak özel alandan canlı yayınla izleyicilere ulaştırılacak.

GRUP MAÇLARI

48 ülke ve 12 grubun yer aldığı Dünya Kupası'nda Türkiye'nin diğer grup müsabakaları şu şekilde:

20 Haziran | Türkiye-Paraguay

26 Haziran | Türkiye-ABD

HAZIRLIK MAÇLARINA ÇIKACAĞIZ

Türkiye, Dünya Kupası'nda önce 1 Haziran'da K. Makedonya ile 7 Haziran'da ise Venezuela ile hazırlık maçına çıkacak.