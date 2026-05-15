Türkiye'nin Dünya Kupası maç programı ve karşılaşmaların tarihi

Türkiye'nin Dünya Kupası maç programı ve karşılaşmaların tarihi

2026 Dünya Kupası’nda Türkiye’nin maç programı ve olası eşleşmeleri netleşti; Bizim Çocuklar’ın tüm karşılaşmaları TRT 1’den şifresiz yayınlanacak.

Dünya Kupası için geri sayım sürerken gözler Türkiye A Milli Futbol Takımı'na çevrildi.

Bizim Çocuklar 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

Türkiye, turnuvada ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda mücadele edecek.

Milli takım, grup aşamasındaki karşılaşmalarının birini Kanada’da, ikisini ise ABD’de oynayacak.

Bizim Çocuklar, turnuvadaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım ikinci maçta Paraguay ile mücadele ederken, grup etabındaki son sınavını ev sahibi ABD karşısında verecek.

MAÇ PROGRAMI

14 Haziran Pazar
07.00 | Avustralya - Türkiye | BC Place Vancouver Stadyumu

20 Haziran Cumartesi
06.00 | Türkiye - Paraguay | San Francisco Bay Area Stadyumu

26 Haziran Cuma
05.00 | Türkiye - ABD | Los Angeles Stadı

TÜRKİYE'NİN MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Bizim Çocuklar'ın 2026 Dünya Kupası’nda oynayacağı tüm karşılaşmalar, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

MUHTEMEL EŞLEŞMELER

A Milli Takım’ın grup sonrası muhtemel eşleşmeleri de netleşti. Ay-yıldızlı ekip grubunu lider tamamlaması halinde B, E, F, I veya J Grubu üçüncülerinden biriyle San Francisco Bay Area Stadı’nda karşılaşacak.

Türkiye’nin grubu ikinci sırada bitirmesi durumunda ise rakip, G Grubu’nun ikincisi olacak. Bu mücadele Dallas Stadı’nda oynanacak.

Bizim Çocuklar’ın grubu üçüncü sırada tamamlayıp en iyi üçüncüler arasına kalması halinde ise üç farklı senaryo öne çıkıyor. Türkiye, E Grubu lideriyle Boston Stadı’nda, I Grubu lideriyle New York New Jersey Stadı’nda veya K Grubu lideriyle Kansas City Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

DÜNYA KUPASI TAKVİMİ

Grup aşaması: 11 Haziran-27 Haziran
Son 32 Turu: 28 Haziran-3 Temmuz
Son 16 Turu: 4-7 Temmuz
Çeyrek finaller: 9-11 Temmuz
Yarı finaller: 14-15 Temmuz

FİNAL PROGRAMI

Üçüncülük maçı: 18 Temmuz
Final: 19 Temmuz | MetLife Stadyumu

