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Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Otomobil Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde Ünye Sahilköy mevkisinde düzenlenen etkinlikte, modifiye araçlar sergilendi, drift gösterileri gerçekleştirildi.

Farklı renk ve tasarımlardaki otomobillerin yer aldığı etkinlik, vatandaşlardan ilgi gördü.

Ordu Otomobil Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erkan Acar, gazetecilere, etkinliğe Ankara, İzmir, Bursa, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Samsun ve Tokat başta olmak üzere birçok ilden katılım sağlandığını söyledi.

Organizasyon öncesinde 500 araç katılımı hedeflediklerini belirten Acar, bu sayının 850'ye ulaştığını ifade etti.

Acar, modifiye araçların hazırlanmasının emek, zaman ve ekonomik kaynak gerektirdiğine dikkati çekerek, otomobil tutkunlarını bir araya getirerek araçlarını vatandaşlarla buluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Etkinlik kapsamında düzenlenen drift gösterileriyle katılımcıların keyifli vakit geçirmesini hedeflediklerini dile getiren Acar, organizasyona destek verenlere ve katılanlara teşekkür etti.

Acar, gelecek yıl etkinliği daha kapsamlı düzenlemeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.