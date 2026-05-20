Türkiye’nin doğal gaz ithalatı, mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,57 artarak yaklaşık 6 milyar 272 milyon metreküp seviyesine yükseldi. Veriler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yayımladığı “Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu”nda yer aldı.

İTHALATIN BÜYÜK BÖLÜMÜ BORU HATLARIYLA YAPILDI

Mart ayında toplam ithalatın:

4 milyar 357 milyon metreküpü boru hatlarıyla,

1 milyar 914 milyon metreküpü LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) yoluyla gerçekleştirildi.

Bu dağılım, boru gazının Türkiye’nin arzındaki ağırlığını koruduğunu gösterdi.

EN FAZLA GAZ RUSYA’DAN GELDİ

Boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatında ilk sırayı Rusya aldı.

Rusya: 2 milyar 551 milyon metreküp

Azerbaycan: 983 milyon metreküp

İran: 823 milyon metreküp

LNG tarafında ise en büyük tedarikçi ABD oldu.

ABD: 976 milyon metreküp

Cezayir: 472 milyon metreküp

Moritanya: 180 milyon metreküp

Angola: 95 milyon metreküp

Trinidad ve Tobago & Nijerya: 94’er milyon metreküp

Doğal Gaz Tüketimi Geriledi

İthalattaki artışa rağmen Türkiye’nin toplam doğal gaz tüketimi mart ayında yıllık bazda yüzde 12,6 azalarak yaklaşık 6 milyar 202 milyon metreküp oldu.

Sektörel dağılım ise şöyle gerçekleşti:

Konutlar: 3 milyar 496 milyon metreküp

Sanayi: 1 milyar 194 milyon metreküp

Elektrik üretimi (çevrim sektörü): 529 milyon metreküp

Konut tüketimi en yüksek payı almaya devam etti.

DOĞAL GAZ STOKLARI 4,1 MİLYAR METREKÜPÜ AŞTI

Mart ayı sonunda Türkiye’nin toplam doğal gaz stok miktarı 4 milyar 178 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Yer altı depolama tesisleri: 3 milyar 698 milyon metreküp

LNG terminalleri: 479 milyon metreküp

GENEL DEĞERLENDİRME

Mart ayında ithalat artarken tüketimde düşüş yaşanması, arz güvenliği açısından stokların güçlenmesine katkı sağladı. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde hem küresel enerji fiyatlarının hem de talep dengesinin Türkiye’nin doğal gaz piyasasında belirleyici olacağını ifade ediyor.