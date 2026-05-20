Türkiye’nin doğal gaz ithalatı, mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,57 artarak yaklaşık 6 milyar 272 milyon metreküp seviyesine yükseldi. Veriler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yayımladığı “Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu”nda yer aldı.
İTHALATIN BÜYÜK BÖLÜMÜ BORU HATLARIYLA YAPILDI
Mart ayında toplam ithalatın:
4 milyar 357 milyon metreküpü boru hatlarıyla,
1 milyar 914 milyon metreküpü LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) yoluyla gerçekleştirildi.
Bu dağılım, boru gazının Türkiye’nin arzındaki ağırlığını koruduğunu gösterdi.
EN FAZLA GAZ RUSYA’DAN GELDİ
Boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatında ilk sırayı Rusya aldı.
Rusya: 2 milyar 551 milyon metreküp
Azerbaycan: 983 milyon metreküp
İran: 823 milyon metreküp
LNG tarafında ise en büyük tedarikçi ABD oldu.
ABD: 976 milyon metreküp
Cezayir: 472 milyon metreküp
Moritanya: 180 milyon metreküp
Angola: 95 milyon metreküp
Trinidad ve Tobago & Nijerya: 94’er milyon metreküp
Doğal Gaz Tüketimi Geriledi
İthalattaki artışa rağmen Türkiye’nin toplam doğal gaz tüketimi mart ayında yıllık bazda yüzde 12,6 azalarak yaklaşık 6 milyar 202 milyon metreküp oldu.
Sektörel dağılım ise şöyle gerçekleşti:
Konutlar: 3 milyar 496 milyon metreküp
Sanayi: 1 milyar 194 milyon metreküp
Elektrik üretimi (çevrim sektörü): 529 milyon metreküp
Konut tüketimi en yüksek payı almaya devam etti.
DOĞAL GAZ STOKLARI 4,1 MİLYAR METREKÜPÜ AŞTI
Mart ayı sonunda Türkiye’nin toplam doğal gaz stok miktarı 4 milyar 178 milyon metreküp olarak kaydedildi.
Yer altı depolama tesisleri: 3 milyar 698 milyon metreküp
LNG terminalleri: 479 milyon metreküp
GENEL DEĞERLENDİRME
Mart ayında ithalat artarken tüketimde düşüş yaşanması, arz güvenliği açısından stokların güçlenmesine katkı sağladı. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde hem küresel enerji fiyatlarının hem de talep dengesinin Türkiye’nin doğal gaz piyasasında belirleyici olacağını ifade ediyor.