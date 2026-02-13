Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yürütülen Türkiye Diri Fay Haritası Güncelleme Projesi’nde sona yaklaşıldı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 2013'te yayımlanan mevcut harita, aradan geçen yıllarda yaşanan ve yüzey kırığı oluşturan büyük depremler ile yeni saha verileri doğrultusunda kapsamlı biçimde yenilendi.

600 DİRİ FAY EKLENECEK

2022'de yatırım programına alınan proje kapsamında yürütülen yoğun arazi çalışmaları ve akademik araştırmalar sonucunda önemli bir veri birikimi sağlandı.

Güncellenen haritada 600’ün üzerinde diri fay yer alacak. Yeni belge, Türkiye’nin deprem tehlikesini yansıtan en güncel resmi kaynak niteliğini taşıyacak.

Proje kapsamında düzenlenen çalıştay, 10–11 Şubat 2026'da Ankara’da gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilileri ile çok sayıda üniversiteden bilim insanının katıldığı toplantıda, yeni arazi gözlemleri ve güncel araştırma sonuçları değerlendirildi.

Çalıştayın açılışında MTA Genel Müdürü Vedat Yanık ile AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar’ın yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi temsilcileri de yer aldı. Oturumlarda, haritaya son şeklini verecek bilimsel katkılar ele alındı.

2026’NIN İLK YARISINDA YAYIMLANACAK

İki gün süren toplantılarda, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve deprem tehlikesinin daha sağlıklı değerlendirilmesi hedefi öne çıktı. “Türkiye Diri Fay Haritası (2026)”nın 2026'da ilk yarısında kamuoyuna sunulması planlanıyor.

Yeni haritanın, kentsel planlama ve afet yönetimi çalışmalarında temel referans kaynağı olması ve olası deprem zararlarının azaltılmasına katkı sağlaması bekleniyor.