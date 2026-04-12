Sivas’ta bir dönem Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Sivas Demir Çelik Fabrikası (SİDEMİR), yeniden gündemde. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen ve uzun süredir üretim yapmayan fabrikanın işçileri, hem haklarını almak hem de tesisin yeniden faaliyete geçmesi için çağrıda bulundu.

Sivas Kent Meydanı’nda toplanan işçiler, yıllardır süren belirsizliğe dikkat çekerek basın açıklaması yaptı. Fabrikanın atıl durumda bırakılmasına tepki gösteren çalışanlar, işletmenin yeniden üretime kazandırılmasının hem şehir hem de ülke ekonomisi için kritik olduğunu vurguladı.

“İŞÇİNİN GELECEĞİ YOK SAYILIYOR”

İşçiler adına konuşan Hakan Evren, yaşanan sürecin sadece bir iş kaybı olmadığını belirterek, özellikle SGK primlerinin silinmesine tepki gösterdi. Evren, bu durumun işçilerin emeklilik hakkını ve sosyal güvencesini doğrudan etkilediğini söyledi.

SGK primlerinin ortadan kaldırılmasının ciddi bir mağduriyet yarattığını ifade eden Evren, “Bu sadece bir kayıt meselesi değil, işçinin geleceğinin yok sayılmasıdır” dedi.

“FABRİKA ÇALIŞMAYA HAZIR”

Açıklamada fabrikanın fiziki olarak üretime hazır durumda olduğu da vurgulandı. Makine ve altyapının kullanılabilir durumda olduğunu belirten işçiler, üretimin yeniden başlamasının önünde ciddi bir engel olmadığını savundu.

İşçiler, yetkililere çağrıda bulunarak fabrikanın yeniden açılmasını, hak kayıplarının giderilmesini ve SGK primlerinin iade edilmesini talep etti.

ŞEHİR EKONOMİSİ VURGUSU

SİDEMİR’in yeniden faaliyete geçmesinin yalnızca işçiler için değil, Sivas ekonomisi için de hayati önemde olduğu dile getirildi. İşsizlik ve göç sorununa dikkat çeken çalışanlar, fabrikanın yeniden açılmasının bölgeye nefes aldıracağını ifade etti.

Basın açıklamasının ardından slogan atan işçiler, sessiz şekilde dağıldı.