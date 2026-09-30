Türkiye'nin dev şirketinden tarihi çöküş: Bir zamanlar Koç'u ve Sabancı'yı sollamıştı

Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) hisseleri, sene içinde ulaştığı rekor seviyelerden sonra sert bir düşüş yaşadı.
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Borsa İstanbul'da işlem gören Kiler Holding hisseleri, 18 milyar dolarlık fon skandalının ardından şubat ayındaki 689,50 TL zirvesinden 10,16 TL'ye kadar düştü.Kaynak: Haber Merkezi
Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, sene başında 328 TL seviyesinden işlem gören hisseler, eylül ayı sonunda 10,16 TL'ye kadar düşerek büyük bir değer kaybına uğradı.
Şirketin piyasa performansı şubat ayında tarihi zirvesini görmüştü. 4 Şubat tarihinde gün içinde 689,50 TL seviyesine kadar yükselen KLRHO hisseleri, bu dönemde Kiler Holding'in toplam piyasa değerini 100 milyar TL sınırının üzerine taşımıştı. Fakat bu zirveden sonra başlayan kademeli düşüş, ağustos sonunda 65-70 TL bandına, eylül ortasında ise 20 TL seviyelerine çıktı.
ÇÖKÜŞÜ TETİKLEYEN FON SKANDALI NEDİR?
Hisselerdeki asıl kırılma, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve adli makamların başlattığı geniş çaplı fon soruşturmasıyla meydana geldi.
Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in tutuklandığı süreçte, toplam büyüklüğü 18 milyar dolar olan 131 fonun tasfiye edilmesi borsada genel bir satış dalgası yarattı. Bu gelişmelerin etkisiyle KLRHO, 17-29 Eylül tarihleri arasındaki 9 işlem gününü peş peşe taban fiyattan kapatarak 30 Eylül itibarıyla 10,16 TL'ye düştü.
ŞİRKET DEĞERİNDE YÜZDE 98'LİK KAYIP NASIL OLUŞTU?
Finansal verilere göre, hisse senedinin şubat ayındaki 689,50 TL'lik zirvesinden eylül sonundaki 10,16 TL seviyesine düşmesi, şirket değerinde yaklaşık yüzde 98,5 oranında bir erime anlamına geliyor.
Borsada meydana gelen bu tür ani sermaye çıkışları ve fon tasfiyeleri, piyasa derinliğini azaltarak hisse fiyatlarında olağandışı dalgalanmalara zemin hazırlıyor.
Sürecin merkezindeki Kiler Holding'in yönetim kadrosu da kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden meydana geliyor. Holdingin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini, geçmişte 22, 23, 24 ve 27. dönemlerde AK Parti Bitlis Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan Vahit Kiler aktif olarak devam ettiriyor.