Türkiye'nin dev şirketinden tarihi çöküş: Bir zamanlar Koç'u ve Sabancı'yı sollamıştı

Şirketin piyasa performansı şubat ayında tarihi zirvesini görmüştü. 4 Şubat tarihinde gün içinde 689,50 TL seviyesine kadar yükselen KLRHO hisseleri, bu dönemde Kiler Holding'in toplam piyasa değerini 100 milyar TL sınırının üzerine taşımıştı. Fakat bu zirveden sonra başlayan kademeli düşüş, ağustos sonunda 65-70 TL bandına, eylül ortasında ise 20 TL seviyelerine çıktı.