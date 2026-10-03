İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Aliağa’da faaliyet gösteren Endmer Endüstri Merkezi Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin konkordato talebini reddederek şirketin iflasına karar verdi. Mahkeme, iflasın 25 Eylül 2026 günü saat 14.20 itibarıyla açılmasına karar verdi.
Türkiye'nin dev şirketi hakkında iflas kararı: Büyük holdinglerle çalışıyordu
Tüpraş’tan Petkim’e, Star Rafineri’den Opet ve Kırklareli’ndeki ENKA Santrali’ne kadar Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarına mühendislik hizmeti veren Aliağa merkezli Endmer için mahkemeden iflas kararı çıktı.Kaynak: Haber Merkezi
KONKORDATO SÜRECİ BAŞLATILMIŞTI
Mahkemenin 2026/502 esas sayılı dosyasına ilişkin ilanında, Aliağa Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 4275 sicil numarasında kayıtlı Endmer Endüstri Merkezi Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile şirketle bağlantılı Öker Ürer hakkında 15 Mayıs 2026 tarihinde üç aylık geçici mühlet kararı verildiği ifade edildi.
Konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağının incelenmesi için şirkete üç kişilik, Öker Ürer’e ise bir kişilik konkordato komiseri görevlendirildi. Geçici mühlet daha sonra iki ay süreyle uzatıldı.
KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ
Mahkeme, 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada davacıların kesin mühlet taleplerini reddetti. Şirket ve Öker Ürer hakkındaki geçici mühlet kaldırılırken, konkordato komiserlerinin görevlerine son verilmesine ve daha önce uygulanan ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına hükmedildi.
Öte yandan mahkeme Endmer Endüstri Merkezi Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin iflasına hükmetti. Kararda, iflasın 25 Eylül 2026 günü saat 14.20 itibarıyla açıldığı ifade edildi.
Şirket, Tüpraş, Star Rafineri, Petkim, Opet, Kırklareli’ndeki ENKA Santrali gibi Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin projelerine mühendislik hizmeti veriyordu.
Karara karşı, borçlu davacılar yönünden kararın tebliğ tarihinden, konkordatoya itiraz eden alacaklılar yönünden ise kararın ilanından itibaren iki hafta içerisinde istinaf yoluna başvurulabileceği ifade edildi.