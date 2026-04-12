Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre başkent Cape Town’un ev sahipliği yaptığı organizasyon, 19 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek.
Şampiyonada Türkiye; Tayland, Türkmenistan, Güney Afrika, Bosna Hersek ve Meksika ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlıların maç programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
14.00 Türkiye-Tayland
14 Nisan Salı:
14.00 Türkmenistan-Türkiye
16 Nisan Perşembe:
21.00 Türkiye-GüneyAfrika
17 Nisan Cuma:
17.30 Bosna Hersek-Türkiye
19 Nisan Pazar:
14.00 Türkiye-Meksika