Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre başkent Cape Town’un ev sahipliği yaptığı organizasyon, 19 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek.

Şampiyonada Türkiye; Tayland, Türkmenistan, Güney Afrika, Bosna Hersek ve Meksika ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlıların maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

14.00 Türkiye-Tayland

14 Nisan Salı:

14.00 Türkmenistan-Türkiye

16 Nisan Perşembe:

21.00 Türkiye-GüneyAfrika

17 Nisan Cuma:

17.30 Bosna Hersek-Türkiye

19 Nisan Pazar:

14.00 Türkiye-Meksika