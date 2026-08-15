Türkiye gayrimenkul sektöründe hareketlilik sürerken, özellikle arsa yatırımları yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Büyükşehirlerin çevre aksları, ulaşım ağları, sanayi hamleleri ve turizm potansiyeliyle güçlenen kentler öne çıkıyor.
Türkiye'nin bu 3 iline arsa yatırımı yapan zengin oluyor: Gittikçe değer kazanıyor
Türkiye'de arsa yatırımı hareketlenirken yatırımcıların rotası değişiyor. Sanayi, ulaşım ve turizm yatırımlarıyla öne çıkan Düzce, Yalova ve Tekirdağ, gelişim potansiyelleri ve artan taleple dikkat çekiyor.Kaynak: Haber Merkezi
Gayrimenkul uzmanları, arsa alırken yalnızca bugünkü fiyatlara bakmanın yanıltıcı olabileceğini vurguluyor. Başarılı bir yatırım için imar durumu, tapu niteliği, altyapı imkanları ve bölgenin uzun vadeli imar/gelişim planlarının titizlikle incelenmesi gerektiği ifade ediliyor.
Yatırımcıların radarına giren üç kritik kent ve öne çıkan özellikleri:
DÜZCE
Stratejik Konum: İstanbul ve Ankara bağlantı aksının ortasında yer alması kente lojistik bir avantaj sağlıyor.
Sanayi ve Ulaşım: Karadeniz'e kıyısı bulunan kentte gelişen sanayi ve ulaşım yatırımları arsa talebini tetikliyor.
Metropol Alternatifi: Büyükşehirlerin yoğunluğundan kaçınanlar için hem ticari hem de konut projelerine uygun gelişme alanları sunuyor.
YALOVA
Ulaşım Kolaylığı: Deniz yolu bağlantıları sayesinde İstanbul'a dakikalar mesafesinde olması kentin değerini artırıyor.
Turizm ve Yaşam: Termal turizm, yazlık konut alanları ve yeni yerleşim projeleri arsa piyasasını canlı tutuyor.
Gelişim Aksları: Prim potansiyeli yüksek gelişme bölgeleri, uzun vadeli düşünen yatırımcılar için cazibe merkezi konumunda.
TEKİRDAĞ
Sanayi Gücü: Marmara Bölgesi'nin üretim üssü haline gelen kent, İstanbul'dan aldığı düzenli göçle büyümesini sürdürüyor.
Altyapı ve Geniş Araziler: Organize sanayi bölgeleri, geniş arazi yapısı ve ulaşım ağları yeni yapılaşmaları destekliyor.
Nüfus Artışı: Hızlı nüfus artışı ve yeni konut alanlarının açılması, arsa yatırımlarına olan talebi sürekli kılıyor.
Kısa vadeli fiyat dalgalanmaları yerine bölgenin gelecekteki prim potansiyeline, imar statüsüne ve çevresel yatırım planlarına odaklanmak, arsa yatırımlarında riskleri en aza indirip kazancı artırmanın anahtarı olarak gösteriliyor.