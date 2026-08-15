Türkiye'nin bu 3 iline arsa yatırımı yapan zengin oluyor: Gittikçe değer kazanıyor

Gayrimenkul uzmanları, arsa alırken yalnızca bugünkü fiyatlara bakmanın yanıltıcı olabileceğini vurguluyor. Başarılı bir yatırım için imar durumu, tapu niteliği, altyapı imkanları ve bölgenin uzun vadeli imar/gelişim planlarının titizlikle incelenmesi gerektiği ifade ediliyor.