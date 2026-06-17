Kaynak: AA

Uluslararası Tarımsal Araştırma Danışma Grubu'nun (CGIAR) İtalya'da düzenlenen 24. Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Anadolu Ajansı'na çok önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin biyolojik mücadele konusundaki devasa tecrübesini dost ve komşu ülkelerle paylaştıklarını belirten Atalay, tohum alanında da yapılan büyük atılımlar sayesinde ülkenin dışa bağımlılığının tamamen bittiğini müjdeledi. Atalay, bitkisel üretim yaparken temel hedeflerinin zehirli kimyasalları azaltmak olduğunu ve bu amaçla doğanın kendi gücünü (biyolojik silahları) devreye soktuklarını anlattı.

(Görsel temsili olarak eklenmiştir, yapay zeka ile üretilmiştir.)

3 FARKLI STRATEJİ: AVLATIYORUZ, KISIRLAŞTIRIYORUZ, YUMURTASINI ÇÜRÜTÜYORUZ

Laboratuvarlarda üretilen faydalı böceklerin doğaya ve çiftçi bahçelerine bırakılarak zararlılarla ordu gibi savaştığını belirten TAGEM Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, tarımsal savunmanın teknik detaylarını şu stratejilerle özetledi:

"Ürettiğimiz faydalı böcekleri bölgemize adapte ediyoruz, çoğaltıyoruz ve çiftçilerimizin bahçelerine bırakıyoruz. Zararlı bir böceği zehirle veya hem pahalı hem zor yolla öldürmek yerine faydalı böcekleri bırakarak mücadele ediyoruz. Bunlardan kimisinde predatör yani avcı böceklerle zararlı böcekleri avlatıyoruz. Kimisinde steril yani üreme kabiliyeti olmayan böceklerle çiftleşmesini sağlıyoruz, kimisinde de yumurtasına yumurta bırakan böceklerle birleşmesini sağlıyoruz. Hem ekonomiden hem de iş gücünden devasa tasarruf etmiş oluyoruz."

"BÖCEK İHRAÇ ETMİYORUZ, İSTİLA ORDULARINA KARŞI BİRLİKTE SAVAŞIYORUZ"

Özellikle Karadeniz bölgesindeki fındık ve tarım ürünlerinin baş belası olan istilacı kahverengi kokarca böceğinin, komşu ve dost ülkelerde Türkiye'den çok daha fazla zarar vermeye başladığını aktaran Atalay, sınır ötesi operasyon başlattıklarını şu sözlerle ifade etti:

"O ülkelere de bizim uzmanlarımız gidiyor. İlk önce kahverengi kokarcanın nasıl üretileceğini laboratuvar şartlarında gösteriyoruz, onların yumurta bırakmasını sağlıyoruz. Kahverengi kokarcanın haricinde hiçbir canlıya zararı olmayan, küçücük arı familyasından gelen samuray arısını da üretmeyi öğretiyoruz. Pek manyak ve dost ülke, bu böcekler ve bu teknoloji için sıraya girmiş durumda. Komşu ve kardeş ülkelerle paylaşıyoruz. Böcek ihraç etmiyoruz ama zararlılarla mücadelede hep birlikte oluyoruz. Bütün tarım ve çevre camiası birlikteyiz."

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TEHLİKESİ: "TÜRKİYE’DE HENÜZ OLMAYAN BÖCEKLERE KARŞI TEDBİR ALIYORUZ"

Küresel iklim değişikliğinin tarım ekosistemindeki dengeleri altüst ettiğine ve sıcaklık artışlarıyla birlikte Türkiye coğrafyasına yeni istilacı böcek türlerinin, virüslerin ve bakterilerin göç edebileceğine dikkat çeken TAGEM Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, geleceğin gıda savaşlarına karşı şimdiden bariyer ördüklerini belirtti.

Atalay, "Bununla mücadele etmek için bu böceklerin önceden görülmüş olduğu ülkelerdeki tecrübeyi ve bilgiyi de yine TAGEM aracılığıyla ülkemize getiriyoruz ve çiftçilerimizin hizmetine sunuyoruz" diyerek, hem uluslararası alandan yeni bilgiler öğrendiklerini hem de Türkiye'nin gelecekte karşılaşabileceği tarımsal salgınlara karşı proaktif olarak önceden tedbir aldıklarını sözlerine ekledi.

TARIMIN KÜÇÜCÜK MUHAFIZI: SAMURAY ARISI

TAGEM laboratuvarlarında titizlikle üretilen samuray arısı, insanlara veya tarım ürünlerine hiçbir zarar vermiyor. Bu canlının tek görevi, tarım alanlarını istila eden kahverengi kokarcanın yumurtalarını bularak kendi yumurtasını onun içine bırakmak ve böylece istilacı böceğin daha yumurtadan çıkmadan yok edilmesini sağlamak.