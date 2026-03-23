Türkiye'nin akciğerleri kadın kahramanlara emanet

"Kadın muhafaza memuru olmak gurur verici"



Orman muhafaza memuru 30 yaşındaki Yasemin Özdemir, 4 yıldır Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü Meyran Orman İşletme Şefliğinde çalıştığını, orman köylüsü olduğunu söyledi.

Babasının muhafaza memuru üniformasına zaafı olduğunu anlatan Özdemir, şunları kaydetti: "Sanırım ilk çocuk olduğum için bu, bana nasip oldu. Gururla da taşıyorum üniformamı. Bu mesleği bir kadın olarak yapmak, çok gurur verici. Her sektörde ve her meslekte kadının olabileceğine inananlardanım ve var olmasını destekliyorum. Üniformayı giydikten sonra zaten kendi adınız, kimliğiniz kalmıyor. Teşkilatımızın adı kaldığı için daha hassas ve daha özverili davranıyoruz. O yüzden isteyen herkese nasip olur inşallah."