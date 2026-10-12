Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türkiye'nin 73 yıllık fabrikası kapanıyor: Bir devir sona eriyor

Türkiye'nin 73 yıllık fabrikası kapanıyor: Bir devir sona eriyor

Türkiye’nin köklü tekstil üreticilerinden biri daha üretim faaliyetlerini kalıcı olarak sonlandırdı. Şirket, 73 yıldır faaliyet gösteriyordu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye'nin 73 yıllık fabrikası kapanıyor: Bir devir sona eriyor - Resim: 1

Türkiye’nin köklü tekstil üreticilerinden Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş., Kayseri’deki üretim faaliyetlerini tamamen sona erdirme kararı aldı. 11 Eylül 2026’da üretimi durduran şirketin tesisleri, açıklanan takvim doğrultusunda 12 Ekim itibarıyla kapatılıyor.

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Türkiye'nin 73 yıllık fabrikası kapanıyor: Bir devir sona eriyor - Resim: 2

Şirket yönetimi, çalışanların iş sözleşmelerinin aynı tarihte sona ereceğini açıkladı. Kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer yasal alacakların ise en geç 7 Kasım 2026 tarihine kadar ödeneceği ifade edildi.

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Türkiye'nin 73 yıllık fabrikası kapanıyor: Bir devir sona eriyor - Resim: 3

1953 TARİHİNDE KAYSERİ’DE KURULDU

1953 senesinde Kayseri’de kurulan Orta Anadolu Mensucat, Türkiye’nin köklü tekstil üreticileri arasında yer alıyordu. Şirket, özellikle 1986’dan itibaren uluslararası giyim markalarına denim kumaş tedarik ederek küresel tekstil sektöründe faaliyet gösterdi.

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Türkiye'nin 73 yıllık fabrikası kapanıyor: Bir devir sona eriyor - Resim: 4

Yaklaşık 73 senelik üretim geçmişine sahip şirketin kapanış süreci, 11 Eylül 2026 tarihli açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, üretim faaliyetlerinin durdurulduğu ve tesislerin 12 Ekim 2026’da tamamen kapatılacağı ifade edildi.

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Türkiye'nin 73 yıllık fabrikası kapanıyor: Bir devir sona eriyor - Resim: 5

Alınan kararın geçici bir üretim durdurma ya da kapasite azaltımı olmadığı, Kayseri’deki üretim faaliyetlerinin kalıcı olarak sona erdirilmesini kapsadığı belirtildi.

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Türkiye'nin 73 yıllık fabrikası kapanıyor: Bir devir sona eriyor - Resim: 6

FABRİKA NEDEN KAPANIYOR?

Orta Anadolu’nun üretimi sona erdirme kararında, küresel tekstil sektöründeki talep daralması ve Türkiye’de yükselen üretim maliyetlerinin etkili olduğu aktarıldı.

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Türkiye'nin 73 yıllık fabrikası kapanıyor: Bir devir sona eriyor - Resim: 7

Şirketin kapanış sürecinde birden fazla ekonomik faktörün rol oynadığı belirtilirken bu gelişmelerin ardından Kayseri’deki üretim faaliyetlerinin kalıcı olarak durdurulmasına karar verildi.

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