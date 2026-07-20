Türkiye’nin 495 bin nüfuslu kenti altına boğulacak: Yerin altında servet yatıyor

Sözcü'de yer alan habere göre, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP)yapılan açıklamada, ilk üretimde 7 bin 474 ons altın elde edildiği ve projenin toplamda yaklaşık 1,88 milyar dolarlık bir gelir potansiyeli taşıdığı duyuruldu.