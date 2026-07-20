Türk Altın İşletmeleri A.Ş., Ağrı’nın Diyadin ilçesindeki Mollakara Altın Madeni Projesi’nde ilk altın dökümünün başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Türkiye’nin 495 bin nüfuslu kenti altına boğulacak: Yerin altında servet yatıyor
Yerin altındaki servet gün yüzüne çıkıyor. Türk Altın İşletmeleri A.Ş., Mollakara Projesi'nde ilk başarılı altın dökümünü gerçekleştirdi. 471 bin onsluk rezervi ve milyar dolarlık potansiyeliyle dikkat çeken proje, hem Türkiye ekonomisini güçlendirecek hem de bölgeye yeni iş imkanları sunacak.Kaynak: Diğer
Sözcü'de yer alan habere göre, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP)yapılan açıklamada, ilk üretimde 7 bin 474 ons altın elde edildiği ve projenin toplamda yaklaşık 1,88 milyar dolarlık bir gelir potansiyeli taşıdığı duyuruldu.
Türkiye’nin madencilik sektöründeki önemli yatırımlarından biri olan Mollakara Altın Madeni Projesi’nde üretim aşamasına geçildi.
TürkAltın İşletmeleri A.Ş. tarafından Ağrı’nın Diyadin ilçesinde hayata geçirilen projede, uzun süredir beklenen ilk altın döküm işlemi başarıyla tamamlandı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen resmi açıklamada, projenin ilk üretim faaliyeti kapsamında toplam 7 bin 474 ons altın elde edilerek ticari üretim sürecinde kritik bir aşamanın geride bırakıldığı ifade edildi.
Üretim kapasitesinin kademeli olarak artırılacağını belirten şirket yönetimi, 2026yılının sonuna kadar projeden yaklaşık 32 bin ons altın elde etmeyi hedeflediklerini açıkladı.
Paylaşılan detaylı fizibilite raporlarına göre, Mollakara Altın Madeni sahasında toplamda 471 bin ons görünür ve muhtemel altın rezervi var.
Küresel piyasalarda altının ons fiyatının 4 bin dolar seviyelerinde seyrettiği varsayımı üzerinden yapılan finansal projeksiyonlarda; projenin Türkiye ekonomisine ve yüklenici şirkete toplamda yaklaşık 1,88 milyar dolarlık bir brüt gelir potansiyeli sunacağı öngörülüyor.
Maden sahasındaki faaliyetlerin bölge ekonomisi üzerindeki etkilerine değinen şirket yetkilileri, projenin sadece ticari bir kazanç odağı olmadığını kaydetti.
Yatırımın, Ağrı ve çevre ilçelerde yaratacağı yeni iş imkanlarıyla istihdama doğrudan katkı sunması, yerel ticari dinamikleri canlandırması ve bölgesel kalkınmayı ivmelendirmesi bekleniyor.
Söz konusu yatırımın; Ağrı ve çevre ilçelerde yeni iş fırsatları oluşturarak istihdama doğrudan katkı sağlaması, yerel ticareti canlandırması ve bölgenin kalkınma sürecini hızlandırması öngörülüyor.
İlk başarılı döküm sonrası madenin, tam kapasiteyle ticari faaliyete geçme sürecindeki yasal ve teknik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.