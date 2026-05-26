Türkiye'den yürekleri ısıtan görüntü: 13 yaşındaki çocuk yağmurluğunu eşeğine giydirdi

"Eşeğim çabuk hastalanıyor. Bir çoban olarak, hayvanım hasta olmasın diye kendimi ne kadar düşünüyorsam onu da o kadar düşünmek zorundayım. Elimden gelen imkanlarla yağmurluğumu çıkartıp üstünü örttüm. Çünkü ben eve gidince üstümü değiştirir, kendimi kurularım ama o dilsiz bir hayvan olduğu için kendini kurulayamaz."