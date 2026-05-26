Görüntüler Yozgat'ın Sorgun ilçesi, Araplı kasabasından. Hayvanlarını otlatırken şiddetli yağmura yakalanan 13 yaşındaki çoban Alperen Atıl, üşümemesi için kendi yağmurluğunu eşeğine giydirerek tüm Türkiye'ye örnek olacak bir merhamet dersi verdi.
Türkiye'den yürekleri ısıtan görüntü: 13 yaşındaki çocuk yağmurluğunu eşeğine giydirdi
Yağmura yakalanan 13 yaşındaki çoban Alperen Atıl'ın, "Ben eve gidince kurulanırım ama o dilsiz hayvan kurulanamaz" diyerek kendi yağmurluğunu eşeğine giydirmesi yürekleri ısıttı.
Eşeğinin yanına bir de ısınması için ateş yakan küçük çobanın bu duygu dolu anları, kasaba sakinlerinden Mustafa Kılıç'ın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bölgede yaklaşık 2,5 saat süren sağanak yağışın aniden bastırmasıyla birlikte hayvanının hastalanmasından korkan Alperen, kendisi sadece bir şemsiye ile korunurken yağmurluğunu eşeğinin üzerine örttü. Hayvanlarına gözü gibi bakan 13 yaşındaki çocuk, davranışının ardındaki masum düşünceyi şu sözlerle dile getirdi:
"Eşeğim çabuk hastalanıyor. Bir çoban olarak, hayvanım hasta olmasın diye kendimi ne kadar düşünüyorsam onu da o kadar düşünmek zorundayım. Elimden gelen imkanlarla yağmurluğumu çıkartıp üstünü örttüm. Çünkü ben eve gidince üstümü değiştirir, kendimi kurularım ama o dilsiz bir hayvan olduğu için kendini kurulayamaz."
Doğa yürüyüşünde tesadüfen bu manzarayla karşılaşan Mustafa Kılıç, küçük çocuğun davranışından çok etkilendiğini söyleyerek, "Alperen'in eşeğin üzerine yağmurluğu örttüğünü görünce bu örnek davranışı çok takdir ettim. Kadrajıma takılan bu güzel anı es geçmek istemedim; hayvanlara gösterilen bu şefkati herkesin görmesi için paylaştım" dedi. Küçük çobanın eşeğiyle arasına kurduğu bağ, sosyal medyada da kısa sürede yayılarak görenlerin içini ısıttı.