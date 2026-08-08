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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna’nın Karadeniz’de ticari gemilere yönelik saldırılarındaki artış sebebiyle bölgede ticari gemi trafiğini kısıtladığı ifade edildi.

Bloomberg'e açıklamalarda bulunan kaynaklara göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Rusya’nın önemli petrol ve tahıl ihracat merkezlerinden Novorossiysk’e gitmek isteyen çok sayıda gemiye, şu aşamada bu seferler için transit geçiş izni verilmediğini veya Çanakkale Boğazı üzerinden yapılan başvuruların değerlendirilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Kaynaklar, kısıtlamanın Ukrayna’ya giden gemiler için de geçerli olduğunun bildirildiğini aktardı.

Yetkililerin söz konusu uygulamayla ilgili herhangi bir gerekçe açıklamadığı, fakat Karadeniz’e giren gemilerin sayısının fiilen sınırlandığı belirtildi.

Bloomberg tarafından düzenlenen gemi takip verilerine göre, yerel saatle 13.00 itibarıyla Bulgaristan veya Türkiye’deki limanlara giden gemiler Çanakkale Boğazı üzerinden kuzeye doğru ilerlemeye devam ediyordu.

Türkiye’nin uyguladığı kısıtlamanın kapsamı ve ne kadar süre devam edeceği ise henüz netlik kazanmadı.

TÜRK GEMİLERİ SALDIRIYA UĞRADI

Bölgede aralarında Türk gemilerinin de bulunduğu ticari tankerlere yönelik saldırıların son dönemde artması, Ankara’nın Karadeniz’de deniz güvenliğinin güçlendirilmesi yönündeki çağrılarını artırmıştı.

Dışişleri Bakanlığı bu hafta, iki Türk gemisine düzenlenen insansız hava aracı saldırılarında Türk vatandaşlarının da aralarında bulunduğu bazı mürettebat üyelerinin yaralandığını açıklamıştı.

Bakanlık salı günü yaptığı açıklamada, "Karadeniz'de seyir güvenliğinin sağlanması için başta savaşan taraflar olmak üzere tüm ilgili aktörlere somut önlemleri acilen hayata geçirmeleri çağrımızı yineliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Açıklamada, çatışmanın tırmanmasının gıda güvenliği de dahil olmak üzere "çok yönlü olumsuz sonuçlara" yol açabileceği uyarısında bulunulmuştu.

HÜRMÜZ'ÜN ARDINDAN KÜRESEL TİCARETTE YENİ RİSK

Türkiye’nin uygulaması, küresel ticaret üzerindeki baskıların arttığı bir dönemde yeni bir belirsizlik yaratıyor.

İran savaşı nedeniyle petrol akışlarının önemli ölçüde aksaması ve Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticaret hacminin azalmasının ardından, Karadeniz’deki gelişmeler de enerji ve gıda tedariki açısından yeni riskler oluşturuyor.

Rusya ve Ukrayna’nın ticari gemilere yönelik saldırılarının yoğunlaşması, Karadeniz’in önemli tahıl ihracat bölgesinden yapılan sevkiyatlara ilişkin endişeleri de artırdı. Bu gelişmelerin, temmuz ayında buğday fiyatlarının iki yılın en yüksek seviyesine çıkmasında etkili olduğu belirtildi.